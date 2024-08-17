國際同濟會第50屆全國年會 蕭美琴專程參加秀會籍

國際同濟會台灣總會第50屆全國年會今天在高雄展覽館盛大舉辦，吸引全國超過三千位會員前來參加，活動現場更有100多家廠商參與攤位展售，場面熱鬧非凡，同樣也是國際同濟會會員的副總統蕭美琴專程前來參加活動，並頒獎表揚志工，感謝他們對台灣的貢獻，高雄市長陳其邁也感謝三千多位會員齊聚高雄，帶動高雄觀光文化產業，希望大家能多多利用空閒時間欣賞南台灣景點、名勝，享受南台灣熱情的風土民情。

國際同濟會台灣總會林宗勳總會長表示，為了彰顯50屆的世紀大屆，今年的全國年會，特別選在高雄展覽館舉辦，投入的經費與規模是過往年會的20多倍，欲留下歷史紀錄定位的旺盛企圖心。承辦單位高屏A區的努力，獲得全國迴響，感謝創下新高紀錄的會員註冊支持。 副總統蕭美琴今天到高雄參加國際同濟會台灣總會第50屆全國年會活動。記者劉學聖／攝影 副總統蕭美琴今天到高雄參加國際同濟會台灣總會第50屆全國年會活動。記者劉學聖／攝影 副總統蕭美琴今天到高雄參加國際同濟會台灣總會第50屆全國年會活動。記者劉學聖／攝影