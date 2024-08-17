五星級飯店辦鐵人三項競賽 14歲少女奪冠直接入住總統套房
熱鬧的巴黎奧運體育賽事剛落幕，為了延續這項運動熱潮，高雄一家五星級的高級飯店今天舉辦一項別開生面的「鐵人三項大賽」，活動地點就直接在飯店內舉行，選手年齡層從10歲到66歲都有，更有親子檔攜手參賽，雖然天公不作美，原本賽程預計為高空游泳、騎自行車、登高爬樓，因雨勢過大改成高空游泳、登高爬樓兩次，但還是澆不熄選手的熱情，最後年僅14歲的李晨希摘下「2024承億鐵人三項賽」冠軍，全程只花15分17秒就完賽，直接把總統套房大獎帶回家。
這項活動由高雄承億酒店與佰勁國際共同舉辦，首屆的「2024承億鐵人三項賽」活動一開放報名就秒殺，第一次舉辦就吸引近百位選手參賽，活動分為男子個人組、女子個人組、3人團體接力組，承億集團副董事長戴淑玲表示，這是台灣首次在飯店內進行鐵人三項比賽，選手們在優美的高空無邊際泳池風景前，展現運動選手的精神和力量，在室內比賽也不受南台灣豔陽影響，對選手來說是十分新奇的體驗。
而本場賽事最大焦點是年紀只有14歲的李晨希，僅花了15分17秒完賽，精彩奪下女子個人組冠軍，帶領李晨希參與賽事的教練簡微禎表示，這次的比賽絕對是室內鐵人三項賽的新趨勢指標，能在美美的酒店裡展現選手極限，選手們也能拍美照。
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