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環保食神！屏東環保便當競賽 她們端出炙燒雞胸得冠
屏東縣政府今日在大仁科技大學舉辦「米其林環保便當競賽」，推廣「食當季、吃在地、零廚餘」等惜食觀念與環境教育，共有15組參賽者，利用當季、在地食材，發揮創意製作出零廚餘的環保便當，經專家評審後，由盧美秀、張蘇滿「炙燒雞胸迷迭香－這次來蒸的」獲得冠軍。
縣府環保局表示，便當是台灣重要的飲食文化，若能從便當融入環保創意，每個便當都增加一點環保，對環境就有正面的改變及影響。這次環保便當競賽希望藉由民間的創意發想，以「食當季、吃在地、零廚餘」製作出好吃又環保的便當，做為民眾的參考食譜。
屏東縣長周春米也到場，並親自下廚製作「彩蔬三層肉」。她說，這道料理簡單易做、營養豐富；這次活動不僅展示參賽者的創意與廚藝，更傳遞環保與惜食的理念，希望激發更多人對環保與惜食的重視，並在日常生活中實踐。
環保局也呼籲，現代外食族多，外送也很方便，產生很多紙餐盒等垃圾。請大家一起響應垃圾分類，以「一般垃圾、資源垃圾、廚餘」加強資源回收，減少垃圾產生量。
比賽結果第一名為盧美秀、張蘇滿「炙燒雞胸迷迭香－這次來蒸的」，第二名彭春梅、吳秉宸「蔥香活力豬」，第三名葉思怡、黃靖雯「肉多多營養套餐」。
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