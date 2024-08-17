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屏東縣府赴新加坡推觀光 爭取旅客體驗文化熱情

中央社／ 屏東縣17日電

屏東縣政府為爭取新加坡遊客造訪，與各觀光協會參加新加坡秋季旅展、自辦觀光推介會及拜會新加坡旅遊業品牌，宣傳文化特色及觀光景點，期待吸引更多新加坡遊客觀光旅遊。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，除參加新加坡秋季旅展之外，昨今2天也分別拜會以團體旅遊、自由行旅遊、跟團旅遊、遊輪、私人旅遊、名人旅遊為主的新加坡旅遊業的知名品牌「Chan Brothers」、「WeBuy」、「WTS」及「Nam Ho」等，將屏東觀光資源天然景色以影片方式供當地業者觀賞，推動國外旅客來屏東促進方案，並大力邀請新加坡業者包裝屏東縣遊程。

縣府提及，昨天晚上自辦觀光推介會暨交流餐會「2024年屏東縣新加坡行銷推廣活動-揪遊屏東 玩台灣Enjoy Pingtung Play Taiwan」，包括駐新加坡代表處、觀光產業及旅宿同業出席，藉由系列觀光推介活動，加深新加坡人對屏東印象，提高市場觀光熱度及魅力，進而吸引海外遊客來到台灣的國境之南，感受屏東獨有的海洋風情及人文景緻。

交通旅遊處表示，推介會透過不同角度來欣賞屏東之美，除介紹屏東四季不同主題旅遊，這次也宣傳三年一科的迎王平安祭典，鼓勵新加坡旅客來到屏東，感受遵照古禮的祭祀科儀，體驗文化熱情。

另外，為了拓展海外觀光市場，縣府將持續布局東北亞與東南亞國家，馬來西亞及韓國推廣行銷也將陸續登場，期盼透過當地業者、旅行社及當地媒體等多元推廣宣傳，提高屏東國際觀光市場的形象與知名度。

屏東縣政府 新加坡 馬來西亞

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