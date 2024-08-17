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攜手高雄夢時代 漁業署親子食魚嘉年華登場

中央社／ 高雄17日電

為推廣飲食健康、漁業永續，農業部漁業署今天在夢時代舉辦「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，現場除販售水產製品外，也以兒童劇、闖關遊戲與手作模型傳授食魚知識。

漁業署為推廣「飲食健康與文化」與「漁業永續」的食魚觀念，促進民眾對國產水產品認識，攜手高雄夢時代今天在夢時代幸福廣場親子食魚嘉年華。

園遊會以「鱻境傳說」為主題，打造4大主題活動，現場有寓教於樂闖關遊戲，也邀請萬花筒劇團表演「大魚樂家」食魚歌舞劇，以及親子台米苔目哥哥帶來「食魚唱跳秀」。

漁業署表示，活動推出「Maker Fish-手作工坊」，安排親子一起動手體驗製作「午仔魚立體魚模型」與「台灣鯛挑魚刺紙模型」，讓孩子從手作中了解魚的構造，提高對水產料理接受度。

此外，現場還有教育市集，由社團法人台灣兒童食育協會、社團法人大享食育協會、台灣鯛協會、股份魚鄉、山腳下海岸邊、成豐號 FENGSHOP、 Fun心鮮蝦．放心好食、魚社長水產等8家具食魚教育理念的團隊及生產者擺攤。

活動從食魚文化出發，結合有趣互動遊戲及販售在地水產製品，帶領大小朋友一起了解魚類產季及漁法，同時也響應SDGs地球永續發展目標，推廣吃在地、食當季理念。

漁業署邀請親子到場體驗多元食魚文化活 動，現場集滿指定闖關印章，除了可兌換由「興達港區漁會」開發的「午棒棒午仔魚香脆餅乾」，還可參加「鱻境傳說豪禮有你」抽獎活動，現場將抽出32名民眾，可獲得2023年人氣水產精品禮盒及神秘大獎。

漁業署 親子 高雄市

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