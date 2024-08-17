星巴克裝潢也被開紅單 居民抱怨哈瑪星生態交通示範區臨停不便

高雄哈瑪星生態交通示範區民宅、店面緊鄰綠色人行道，居民抱怨，不論裝修或卸貨臨停都可能被開單，相當不便利，就連要在「最美魚市場」開店的星巴克，近期也因裝修工程的工班把貨車違停在店面前方的濱海一路綠色標線人行道，遭到警方取締。交通局說，濱海一路有預留停車帶空間，黃線區域均可提供裝卸貨、臨停使用，居民有需要也可申請臨時路權。

知名連鎖咖啡店星巴克向高雄區漁會，承租鼓山魚市場位於濱海一路隧道入口處的左側建物1樓空屋，漁會整修管線後，星巴克負責內部設計裝潢，原本預計今年7月底完工，但直到昨天仍在施工；近日建物外牆掛出星巴克的招牌後，在網路引發討論，網友說，「好消息，終於要開了！」「要是整個魚市場都是星巴克就好了」。

當地店家透露，鼓山魚市場的星巴克因店面出口緊鄰人行道，裝潢期間貨車卸貨或臨停時，常有警方過來取締「已經不是第一次看到警方來開單！」昨天下午警方又對一輛違規停在星巴克店門口的小貨車開單，貨車司機收下紅單後，連忙駛離現場。

居民表示，鼓山輪渡站前方的濱海一路是哈瑪星商家聚集之處，許多遊客會來這裡吃大碗冰、買雞蛋酥、黑輪等小吃，綠色人行道能提供觀光客友善的步行環境，但道路緊鄰商家的一側被劃為綠色人行道，遇到要整修房屋或者卸貨，都可能被檢舉或報警開單，相當不便利。

高雄市警局為了洗清行人地獄惡名、還給行人友善交通環境，本月12日起針對人行道違規停車執行專案取締，至15日全高雄已取締人行道違規停車共938件，其中汽車228件、機車710件；警方說，鼓山區濱海一路星巴克前方人行道違停案件，今年共取締13件，其中有2件是在專案期間告發。

高雄市議員簡煥宗說，哈瑪星是交通示範區，濱海一路2016年就劃設綠色標線人行道，建議民眾或店家有施工需求時，可以申請路權，才能減少爭議發生。