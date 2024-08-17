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高雄海洋派對亮點 巴黎奧運表演團法國飛板秀登場

中央社／ 高雄17日電

2024高雄海洋派對今天起至25日在大港橋周邊水域登場，今天及明天晚上將有法國飛板秀表演，高市海洋局表示，昨晚在高雄大港橋的總彩排驚豔眾人，歡迎民眾到場觀賞。

高雄市海洋局今天發布新聞稿指出，法國飛板秀（Flyboard Show）是在全球演出的國際專業團隊，曾在甫落幕的巴黎奧運開幕場地塞納河做過精采演出，團隊擁有多項專利裝置，廣納來自世界的箇中好手，打造獨步全球的國際大秀。

水上飛板秀以愛河灣為演出舞台，搭配上音樂、水舞、燈光、雷射、水幕，表演利用飛板在水面上的升降帶給觀眾視覺上的衝擊，打造出一場海、空盛會。海洋局指出，表演團隊昨晚於大港橋旁的水域進行總彩排，吸引不少路過的民眾駐足停留。

海洋局指出，這次團隊成員皆為首次來台，曾獲飛板特技演出世界冠軍的選手蓋拉（Daniel Guerra）來自哥倫比亞，他表示，高雄港真是個美麗的港灣，對於能在這裡演出感到非常興奮；團隊中還有來自澳洲、法國的特技好手，將帶來精彩演出。

海洋局說明，法國飛板秀將在今明兩天晚間6時30分在大港橋登場，民眾可搜尋「巨人的夢幻花園」及「大港倉8」，沿岸都是絕佳觀賞點，建議搭乘輕軌至「C12駁二大義」站，步行約5分鐘即抵達活動現場。

高雄市政府海洋局結合運發局、教育局、文化局及捷運局的資源，從17日至25日推出為期9天的2024高雄海洋派對活動，內容包括：高雄水花樂園、水上飛板秀、海派遊艇展、遊艇搭乘體驗、大港造筏競賽、包含SUP、水上腳踏車、獨木舟在內的水域遊憩活動、水域趣味競賽等。

團隊 巴黎奧運 法國

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