大型超商進駐、建遺構公園 左營眷村擬轉型「新時代眷村」

高雄是全國眷村保存規模最大的城市，市府以獨創「以住代護」模式活化，昨晚再辦說明會交流意見，市府祕書長郭添貴宣布，將優先整備左營眷村周邊生活機能，未來有新建里活動中心，大型連鎖超市進駐，也將規畫遺構公園，設停車場，成為台灣眷村改造的典範。

說明會上，左楠地區民代出席關切，民間團體也踴躍建言，包括如設立永續發展基金、適度把關外部景觀改造的型式、增加綠地、增加眷舍修復資源。

祕書長郭添貴表示，左營海軍眷村活化策略的思考是以公益及在地需求為優先，將眷舍修復活化，增補公共設施帶回人群，市府會在居民意見中求取最大公約數，共創多贏；2026年明德新村修復進度預計完成8成，期待改造後的新時代眷村，轉型為兼具宜居及文化觀光、新舊共融的魅力場域。

未來緯六路將拓寬為雙向四線的連通道路，工期縮短在10個月內完成，降低對民眾生活的干擾，今年底開工，明年底啟用。另聯合里民活動中心可望今年底前啟用、大型連鎖超市年底進駐營運；眷區也搭配規劃遺構公園、設置停車場、公廁等設施

擔任左營眷村再造總規劃師的陳啟仁，把這次改造案定調為｢新時代眷村｣，將導入民間資源，促成核心區眷舍全面修繕，未來朝「人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐」4大機能發展，達到新村舊眷的交融型態。