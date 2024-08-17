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高雄岡山新行政中心 將由日本大師隈研吾「操刀」…預計這年完工
高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案歷經2次招標，評選結果由尚發營造獲選為最優申請人，將禮聘日本著名建築大師隈研吾，運用鄰近筧橋一旁的機15用地打造合署新行政中心，2029年完工啟用，岡山區公所原址則規畫為住商大樓，帶動岡山老城區發展。
高市都發局長吳文彥表示，岡山新行政中心將採綠建築、智慧建築設計，提供260席汽車位、538席機車位，依最優申請人規畫，此案將禮聘日本國寶級大師隈研吾以基地上的夫妻樹為設計主軸，利用通透、通風、遮陽、防雨、植物等建築手法打造完成，成為一棟開放共享的行政空間。
都發局也指出，最優申請人估計投入約81億開發此案，市府可分回行政中心及現址商業區房地外，尚可取得兩處停車場用地及一處綠地，申請人也承諾額外捐贈220坪公托中心，防洪標準提升至100年以上，全案預計於今年底前完成簽約。
此次成功脫標的岡山新行政中心公辦都更案，屬罕見的跨區公辦都更案例，岡山行政中心新舊址，距離大約1.5公里。
林欽榮副市長表示，岡山新行政中心未來規畫由區公所、警察局岡山分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊等六大單位進駐合署辦公，民眾洽公搭乘捷運即可到達，原區公所則搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及優質綠地開放空間的住商大樓。
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