台積電加持…高雄房市添柴火 左營破6字頭

台積電先進製程持續布局台灣，近日購入群創台南南科廠房，傳首發埃米製程A16也會落腳高雄，預計再掀炒房熱。高雄市政府已盤點土地爭取，市長陳其邁昨天鬆口，高雄還會有幾個大廠投資計畫，今年會宣告啟動。

台積電相繼進駐南二都，為房市添柴火，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，近年高雄、台南受科技業建設紅利影響，房市大翻轉，大南科特區最高預售房價已飆至4字頭；高雄楠梓地價、房價也屢創新高，連左營高鐵特區的預售大樓，最高單價已衝破6字頭，目前房價尚未達天花板，整體量能還將持續向上。

台南市地政局公布最新一期的住宅價格指數及交易量，全市5月建物移轉棟數2843棟，較4月增加17.09%，買氣持續加溫。地政局分析表示，主要是南科持續有台積電等高科技廠布局，加上特定開發區F、G區已完工，開發後提供64.02公頃住商空間及31.85公頃完善公共設施服務機能，促使區域發展再進化。

高雄楠梓產業園區的台積電2奈米P1廠預計明年量產、P2廠興建中，外傳高市府為爭取台積電14埃米（A14）製程，正盤點土地及水電需求。陳其邁昨天參加微軟亞太技術年會說，今年還會有幾個大廠投資計畫宣告啟動，高雄不僅要成為AI產業基地，更要鏈結國際。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨日前分析，台積電首發埃米製程A16應會落在P3廠，甚至不排除提前導入P2廠，楠梓產業園區仍有土地興建P4、P5廠，水電供應無虞，下世代A14埃米製程確實可能落腳高雄。經發局長廖泰翔說，市府跟台積電有密切聯繫，P3廠剛核准，楠梓產業園區確有蓋到P5廠的空間，但相關投資內容無法透露，無論土地或水電，高市府均會提前做好準備。