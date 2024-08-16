拳擊國手賴主恩獲聘屏東縣專任教練 是否參賽仍在考慮
奧運拳擊國手賴主恩是屏東縣排灣族人，結束奧運行程後獲聘為屏東縣里港國中體育專任教練，今日正式報到。他表示，希望可以留在家鄉服務，挖掘更多有潛力的選手，至於之後是否還會參加比賽，還在思考中。
屏東縣長周春米今日與賴主恩一同出席「放視屏東‧動動Now」特展開幕式，會中她宣布賴主恩的新身分，她說，賴主恩非常認真努力，成為奧運、亞運國手，縣府要借用他的才華與能量，請他擔任屏東縣專任體育教練，
28歲的賴主恩出身屏東縣瑪家鄉涼山村，國中接觸拳擊後一路苦練，2016年首度參加里約奧運，雖於首輪就止步，但獲得不少比賽經驗。2022杭州亞運獲得亞軍，到達巔峰；這次巴黎奧運雖然止步16強，表現仍受到肯定。
賴主恩說，在亞運前教練就積極向縣府推薦，也感謝縣府看到自己的努力，聘任他留在屏東當教練。屏東有很多人才，他希望將自己在國際上所學的技術，傳授給屏東的子弟，也希望能成為孩子的太陽。
被問到參加此次奧運的心得，他說，這次準備很充實，但比賽就是有輸有贏，結果很難預測，享受比賽、全力以赴最重要。至於之後是否還會繼續參賽？他說剛比完奧運，現在還處於調整期，未來走向仍在思考，仍是未知數。
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