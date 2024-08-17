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高雄巡守隊誤餐費 明年將調漲

聯合報／ 記者宋原彰邵心杰／連線報導
高市警局回應今年6月已提報預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬，明年1月實施。圖／翻攝自高雄市警察局
高市警局回應今年6月已提報預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬，明年1月實施。圖／翻攝自高雄市警察局

物價飛漲，高雄有465支守望相助隊、逾1.2萬名巡守員，市府4年前將誤餐費調至80元後就不再調，民代認為現在80元根本無法支應一餐，應比照義消至少調至100元；高市警察局回應今年6月已提列預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬元，明年1月實施。

各縣市警力有限，許多鄰里靠義警、義交、民防、巡守隊員為治安奉獻心力，高市府制定相關福利並發誤餐費，但2020年誤餐費調為每人每次80元後即不再調，民代替巡守隊員抱屈。

高市議員李雅芬說，鄰里長文康費去年增到100萬元，義消誤餐費也調至100元，義警、義交、巡守隊員應比照才對，據目前人力配置，誤餐費調到100元粗估總金額為8176萬元，多增加1千萬經費是給民防體系的支持與鼓勵，巡守隊員不能遭受差別待遇。

「未調誤餐費，感覺像不受肯定」，楠梓區仁昌里長王永坤說，巡守隊平時要疏導交通、通報災害和巡邏治安，使用自家摩托車，油錢、維修費都自掏腰包，其他單位志工早已調漲誤餐費，僅警局統籌的誤餐費未漲，隊員心理不平衡。

高市警局表示，目前高市有465里置社區巡守隊，每月可向轄區警分局申請誤餐費，由承辦人依當月輪值班表、隊員名冊按人頭發放，每一巡守時段發誤餐費80元，依協勤時間，每名隊員每月可領取數百元至上千元不等補貼。另高市義勇人員都有醫療、失能、喪葬等福利補助，今年度每人每年由800元調升至1000元，民防、義警及義交團體，每人每年補助400元到700元不等的意外險。

台南目前有169支巡守隊，4808人，今年共編1306萬6000元，誤餐費去年起已調整至100元。大忠里守望相助隊長許智雄說，依目前物價，100元的誤餐費算中等，每個人頭1年換算約補貼700元。另慰勞隊員一整年的辛勤，也會辦聚餐或旅遊，但經費根本不夠用，通常是隊長自掏腰包補足差額。

巡守 民防

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