高雄左營眷村改造啟動 優先整備生活機能、用路安全

中央社／ 高雄16日電

高市府今天召開左營眷村活化發展策略說明會，市府秘書長郭添貴指出，聯合里民活動中心今年底前啟用、大型連鎖超市年底進駐營運，整備生活機能；周邊道路開闢明年底啟用，確保用路安全。

為活化左營眷村，高雄市政府去年底召開左營眷村活化發展策略說明會，聆聽各界意見，今天晚間再度開說明會宣布相關進度。

會中，郭添貴表示，將優先整備眷村周邊生活機能，另外為在地居民用路安全，緯六路計畫道路開闢將於今年底開工、明年底啟用，並規劃遺構公園、停車場、公廁等。

高雄大學校長陳啟仁擔任左營眷村再造總規劃師，他指出，高雄是全國保存眷村規模最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源，眷舍活化比例仍然有限。

陳啟仁表示，肯定高市府以「新時代眷村」概念，導入民間資源促成核心區眷舍全面修繕的務實策略，未來將以人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等4大機能全面發展，讓高雄眷村更符合未來需求。

民間團體也在珍惜文化、環境資源的前提下提出改造建議，例如設立永續發展基金、適度把關外部景觀改造的型式、增加綠地、增加眷舍修復資源、考量城市景觀天際線和諧等。

郭添貴指出，左營海軍眷村活化策略方案的思考，是以公益及在地需求為優先，要修復活化眷舍，補充公共設施帶回人群。市府會審慎評估各方建議，納入整體活化的考量，共創多贏。

高雄市文化局長王文翠表示，將在年底啟動核心保存區的修復及招商引資規劃，2026年明德新村會有80%完成修復，期待改造後的新時代眷村，轉型為兼具宜居及文化觀光、新舊共融的魅力場域。

有關緯六路開闢，高雄市工務局指出，未來緯六路將會是雙向四線的連通道路，在施工上將縮短工期在10個月內完成工程，一切以降低對於民眾生活上的干擾為原則。

眷村 高雄市

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