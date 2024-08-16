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大陸休漁期結束陸籍漁船傾巢而出 金門海域超熱鬧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸休魚期今天中午12點解禁，金門海巡隊全程嚴陣以待。圖／金門海巡隊提供
大陸休魚期今天中午12點解禁，金門海巡隊全程嚴陣以待。圖／金門海巡隊提供

大陸結束為期3個月的休魚期，今天中午12點解禁，近千艘陸籍漁船傾巢而出為生計開始搶捕漁獲，不少民眾透過漁業雷達APP觀測，發現金門島周遭密密麻麻的都是大陸漁船，笑言好像被「包圍」，據悉，除了海巡署已將巡防艇預置於限制水域，以即時應處突發狀況；中國海警船也在周邊巡弋，大家都不想再有意外出現。

今天金門周邊海域超熱鬧的，大陸漁船可以說是萬船齊發，不少漁民從漁業雷達APP觀測，發現金門西北與東南外海密密麻麻一片都是大陸漁船；但為了生計，金門的漁民、釣客今日仍都正常出海作業。

有漁民就說，早上還在休漁期，海面上沒有陸籍漁船，但中午12時一解禁，大陸漁船都出發捕魚，且數量相當多，可以說是「萬船齊發」，不少人怕惹麻煩，提早返航。

金門區漁會理事長陳水義表示，因應大陸休漁期結束，已提醒漁民出海時要多加小心，避免與大陸漁船發生糾紛，尤其最近陸方海警船時常出來執勤，呼籲所有漁民，海上作業遵從法令、切勿越界捕撈，遇大陸漁船要保持適當距離，以免發生事端。

金門海巡隊表示，為因應中國伏季休漁於8月16日結束，金馬澎分署要求金門第九海巡隊巡防艇預置於限制水域，以即時應處突發狀況。

據了解，除了金門海巡隊外，4艘中國海警船今天上午9時，分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面進來，下午15時再次進來，這是中國海警船本月首度侵擾我限制水域，且為單日兩次，今年累計達36次航入金馬水域。

據研判，中國漁政35447及中國漁政35422在中午12點多，由廈門澳頭往金門北方海域巡弋，應該是為了看管陸籍漁船勿越界。下午13時47分，中國漁政35506由廈門方向往金門南方海域巡弋，也是看管陸籍漁船勿越界，金門海巡隊不敢掉以輕心，都全程派出相應艇在旁戒備。

大陸休魚期今天中午12點解禁，陸籍漁船萬船齊發，讓金門海域相當熱鬧。圖／民眾提供
大陸休魚期今天中午12點解禁，陸籍漁船萬船齊發，讓金門海域相當熱鬧。圖／民眾提供
大陸休魚期今天中午12點解禁，近千艘陸籍漁船傾巢而出搶捕漁獲，不少民眾透過漁業雷達APP觀測，發現金門島周遭密密麻麻的都是大陸漁船，笑言好像被「包圍」。圖／民眾提供
大陸休魚期今天中午12點解禁，近千艘陸籍漁船傾巢而出搶捕漁獲，不少民眾透過漁業雷達APP觀測，發現金門島周遭密密麻麻的都是大陸漁船，笑言好像被「包圍」。圖／民眾提供
為防擦槍走火，中國海警船今天也出動，看管陸籍漁船勿越界。圖／民眾提供
為防擦槍走火，中國海警船今天也出動，看管陸籍漁船勿越界。圖／民眾提供

海巡署 漁民 金門

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