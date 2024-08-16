台灣島藏巧思 王齊麟10組國手套設計師服走紅毯

台北市府今天傍晚替巴黎奧運凱旋歸國的巴黎奧運國手舉辦時尚派對，10位選手身穿參與2024台北時裝周6組台灣設計師品牌服裝，走上星光紅毯。羽球男雙金牌王齊麟穿著繪製台灣島嶼的內襯，外搭線條奔騰的長版西裝外套，他說，衣服別出心裁，也很高興看到民眾的熱情。

文化局介紹，這次時尚派對邀請2024台北時裝週的設計師們Allenko3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、葭CHIA（陳佳睿）、Claudia Wang（王子欣）、Just in xx（周裕穎）和PCES（李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung）等，提供品牌作品為選手們打造時尚造型。

第一位走上紅毯的奧運擊劍選手陳弈通，身穿Claudia Wang（王子欣）的作品，以鮮明的亮橘紅色彩與充滿奇幻的藝術圖樣，展現時裝的叛逆精神。游泳選手王冠閎身穿Just in xx（周裕穎）作品，長版西裝印上Breaking和奧運五環，展現時尚和運動風範。

奧運拳擊銅牌選手吳詩儀則是身穿PCES（李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung）作品，雪白的套裝，小露出緊實的腹部，開心地向身旁的民眾揮手簽名。奪得射擊銅牌選手李孟遠則是穿PCES（李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung）以創新的方式減少時裝生產對環境的影響，讓這件作品兼具設計感及環保永續。

另外，奧運競技體操銅牌選手唐嘉鴻身穿品牌BOB Jian（簡國彥）套裝出場走上紅毯，以趣味的細節設計改變男性正裝的拘謹感。