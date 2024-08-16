快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

攜手名偵探柯南 高雄海上巴士主題航班即刻啟航

中央社／ 高雄16日電

高雄市輪船公司首度與日本人氣動漫「名偵探柯南」聯名合作，今起推出「名偵探柯南-海上巴士主題航班」。民眾快把握暑假尾巴，跟著「名偵探柯南」人氣角色們一齊同框出遊。

船身外觀以黃、藍色對比設計，搭配多位吸睛角色們，營造豐富視覺效果，船艙內規劃主題打卡牆及特色彩繪塗裝，歡迎喜歡柯南的粉絲朋友們，揪團來高雄棧貳庫登船一探究竟。

高雄市輪船股份有限公司營業部表示，「名偵探柯南主題-海上巴士航班」以棧貳庫-旗津航線為主，30分鐘1班。營運期間再加碼推出「名偵探柯南」聯名集章活動，從棧貳庫登船旅客，可獲得柯南集章護照，透過集章指示至「棧貳庫」、「鼓山輪渡站」、「旗津輪渡站」、「高雄燈塔」、「旗津天后宮」及「旗津貝殼館」地點，集滿6枚印章可至棧貳庫2F活動服務台，抽限量「名偵探柯南」胸章1枚，共有7款，首批限量3000組，只送不賣，提醒快火速手刀蒐集。

輪船公司總經理李虎辰表示，這次與日本人氣動漫「名偵探柯南」首航合作，讓搭乘渡輪不只是一次航行，更是一場奇妙探險。合作期間將到明年4月，歡迎把握時間來高雄來搭乘這艘機會難得的柯南渡輪。

搭乘主題渡輪航班，棧貳庫往返旗津，全票新台幣80元（6至12歲兒童、65歲以上長者、身障與陪伴卡半價），相關資訊及票價可至高雄市輪船公司FB及官網（https://reurl.cc/lZMAnY）查詢。

柯南 航班 高雄市

延伸閱讀

影／高雄「名偵探柯南」聯名渡輪今首航 小朋友大喊：想搭

新北林口溪飄惡臭 民代扮柯南逮揚水站汙水溢流

辦奧運太開心？體育部長激吻馬克宏 連法國總理都看不下去

史上最多！藏壽司30款「柯南扭蛋」開扭 免費送資料夾

相關新聞

高市議會8月18日辦追思會 不讓「馬爺爺」孤單離開

英國「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）來台30年，散盡家財照顧200多隻流浪貓，上月辭世後無親友處理後事。高雄市...

影／高雄「名偵探柯南」聯名渡輪今首航 小朋友大喊：想搭

真相永遠只有一個！高雄輪船公司聯名日本人氣動漫「名偵探柯南」，改造改造旗福二號，推出名偵探柯南海上巴士，船身彩繪柯南、怪...

岡山魚市場啟用後人車多 南側新闢298公尺道路月底一次紓解

高雄岡山魚市場2020年啟用後，人車增多，高雄市政府衡量周邊商圈運輸效率，在魚市場南側新闢道路，預計8月底開放通車。

高市運發局買咖啡機疑用工程款 陳其邁要求徹查

高雄市運發局一名副局長疑似用工程款，替辦公室添購價值3萬6700元的咖啡機；高雄市長陳其邁說，已要求將相關資料移交政風、...

驚蟄登場中西合璧六人聯展 彩筆呈現春之美

藝術家孫泗萍、吳曼圭、徐志寬、張世榮、黃玉雲、陳世悅「驚蟄登場中西合璧六人聯展」，今起在高雄市立文化中心至真三館展至8月...

在地食材烹美味 桃源國小午餐品質「午星獎」連霸

教育部全國偏鄉中央廚房計畫113年聯合菜單「午星獎」日前揭曉，高雄桃源國小運用在地食材，烹調美味健康午餐榮獲「午星獎」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。