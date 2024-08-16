高市議會8月18日辦追思會 不讓「馬爺爺」孤單離開
英國「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）來台30年，散盡家財照顧200多隻流浪貓，上月辭世後無親友處理後事。高雄市議會副議長曾俊傑，會同邱于軒、陳善慧、陳玫娟等議員及慈善團體協助治喪，預計後天8月18日在市殯舉辦追思會，用愛與溫暖送走馬爺爺。
馬凱杰長年在高雄林園獨居，救助及飼養許多流浪貓，最多曾養過200多隻貓，被暱稱為「愛貓天使」。馬爺爺晚年健康欠佳，去年在社會局安排下入住安養機構，上月高齡80歲離世。
副議長曾俊傑、邱于軒、陳善慧、陳玫娟等議員得知噩耗，會同高雄揪出遊、圓心慈善會、高雄根與芽關懷照護協會、冠禕生命禮儀、緣恩生命禮儀等團體為馬爺爺奔走辦後事。
曾俊傑說，感謝馬凱杰投入動保工作，並把人生最美好的時光獻給台灣，高雄是一座溫暖有愛的城市，將於8月18日下午2點在市殯永思堂舉行追思會，邀請大家用溫暖與愛，一起來送馬爺爺走完人生最後一程。
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