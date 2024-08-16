影／高雄「名偵探柯南」聯名渡輪今首航 小朋友大喊：想搭

真相永遠只有一個！高雄輪船公司聯名日本人氣動漫「名偵探柯南」，改造改造旗福二號，推出名偵探柯南海上巴士，船身彩繪柯南、怪盜基德、小蘭等角色，今天起正式啟航，吸引許多粉絲前來朝聖，有小朋友高興大喊：「想要搭柯南的船」。輪船公司總經理李虎辰說，柯南海上巴士預計行駛到明年4月，有興趣的人要把握時間。

李虎辰表示，輪船公司2022年首次推出史努比主題航班，之後又推出咒術迴戰聯名航班，已吸引超過20萬人搭乘，反映出IP聯名所帶來的效益，因此高雄輪船公司再攜手日本超人氣推理漫畫主角柯南，驚喜推出「名偵探柯南」航班，吸引觀光客搭乘。

「名偵探柯南」海上巴士以鮮明藍黃配色為底，搭配柯南等主角人物彩繪，船艙內也有主題打卡牆及特色塗裝，今天亮相後，今天有許多粉絲特地來朝聖、拍照。

輪船公司說，「名偵探柯南」海上巴士以棧貳庫-旗津航線為主，全票80元、每30分鐘1班，營運期間加碼推出柯南聯名集章活動，從棧貳庫登船的旅客，可以獲得柯南集章護照，透過集章指示到棧貳庫、鼓山輪渡站、旗津輪渡站、高雄燈塔、旗津天后宮、旗津貝殼館等地點，集滿6枚印章，就可到棧貳庫2樓服務台抽限量柯南胸章，首批限量3000組，只送不賣。