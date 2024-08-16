岡山魚市場啟用後人車多 南側新闢298公尺道路月底一次紓解

高雄岡山魚市場2020年啟用後，人車增多，高雄市政府衡量周邊商圈運輸效率，在魚市場南側新闢道路，預計8月底開放通車。

高市工務局指出，岡山魚市場與附近的岡山肉品市場、梓官家禽市場形成南台灣大型禽畜漁產批發商圈，是漁貨批發新興聚集地，鑒於商圈主要聯外道路僅嘉新東路1巷，為提高運輸效率，在魚市場南側新闢長約298公尺，寬4公尺道路，串接嘉新東路1巷及嘉新東路3巷，道路路燈正待送電，預計8月底開放通車。

工務局表示，岡山魚市場2020年落成啟用後，周邊商圈人車增多，原聯外道路交通負荷量升高，新闢道路後，即能提昇區域交通網絡便捷性及安全。

新工處表示，岡山魚市場南側道路開闢工程屬非都市計畫道路，道路利用公有土地開闢，施作工項包含道路鋪設及標線、側溝、路燈、路口銜接等。