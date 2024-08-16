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高市運發局買咖啡機疑用工程款 陳其邁要求徹查

中央社／ 高雄16日電
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高雄市運發局一名副局長疑似用工程款，替辦公室添購價值3萬6700元的咖啡機；高雄市長陳其邁說，已要求將相關資料移交政風、主計單位查核，並追究相關人員管理疏失責任。

陳其邁今天出席「DevDays Asia 2024亞太技術年會」高雄場 ，會前聯訪時回應運發局咖啡機爭議，陳其邁說，這是管理疏失，除了追究相關人員責任外，也要求將相關資料移交政風、主計單位。

國民黨高市議員白喬茵昨天爆料指出，市府運發局一名副局長替辦公室添購價值3萬6700元的咖啡機，但疑似是使用工程款。根據採購申請單，咖啡機的用途說明欄竟然寫「立德棒球場照明改善」。

運發局昨天回應表示，雖然稱此咖啡機為工程業務聯繫用途且因損壞汰換，並依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討，並不恰當，為求慎重，已將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

運發局表示，除了要求以後不得再有相關情形，且即日起局長室、副局長室的咖啡機移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。

咖啡 陳其邁

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