驚蟄登場中西合璧六人聯展 彩筆呈現春之美

藝術家孫泗萍、吳曼圭、徐志寬、張世榮、黃玉雲、陳世悅「驚蟄登場中西合璧六人聯展」，今起在高雄市立文化中心至真三館展至8月27日，6人在書畫領域各擅所長，這次聯手展技，取驚蟄節氣的文化寓意，呈現春天之美，創造出豐富多元的展覽體驗。

孫泗萍等6名藝術家的創作，將古代與現代繪畫交融，中西藝術風格並呈，其中孫泗萍老師擅畫牡丹，透過油畫色彩捕捉花的華麗和生命力，展現花朵在陽光下綻放之美；吳曼圭老師擅以彩墨和礦物顏料創作，產生獨特視覺效果和質感，畫作傳達能量和生命的脈動。

徐志寬老師專攻山水創作，呈現春天的生機和山水的秀美。張世榮老師的書法作品，簡潔而流暢，擅用不同的筆觸和墨跡呈現現流動動和變化；黃玉雲老師運用西方複合媒材，作品夢幻且多層次感；陳世悅老師結合多元媒材，呈現當代藝術風格。

「這是一場結合中西方文化藝術的聯展」 ，孫泗萍表示，驚蟄登場是對於時光流逝的反思，驚蟄的到來象徵著季節轉變，是一個過渡時期，更是疫情3年，藝術家們的等待和醞釀。