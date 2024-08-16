萬物齊漲...高雄萬名巡守隊「誤餐費80元」挨轟不合理 警局擬改善
高雄共有465支守望相助隊、隊員人數超過1.2萬，過半數的里皆已設置巡守隊，高市府4年前將隊員誤餐費提高為80元後已多年未調，議員認為物價飛漲，80元無法支應一餐，且義消誤餐費也已調至100元；警局回應今年6月已提報預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬，明年1月實施。
高雄市義警人數達2692人、民防人數2129人、義交人數837人、巡守隊員人數1萬2848人，巡守隊志工人數2412人；在警力有限下，許多鄰里仍靠義警、義交、民防、巡守隊員和派出所志工為地方治安奉獻心力，市府因此制定相關福利互助並發給誤餐費，民國109年將誤餐費調整為每人每次80元。
市議員李雅芬認為，近年物價飛漲，高雄市鄰里長文康費去年增到100萬，義消誤餐費也調至100元，義警義交、巡守隊員也應調整為100元，根據目前高市府人力配置，誤餐費由80元調至100元，粗估增加金額分別為43萬、68萬、99萬、1145萬和16萬，總金額從6805萬調漲為8176萬，增加1371萬。
李雅芬認為，巡守隊等人為地方治安奉獻心力，同樣辛勞，待遇卻不一樣，去年到迄今物價上漲更多，巡守隊等人差別待遇更顯不公平、不合理，「多增加1千萬經費是給民防體系的支持鼓勵，市府應另撥經費提供警局統籌分發」。
高市警局表示，目前高市890個里當中，有465個已設置社區巡守隊，共12848名隊員，設置比例過半，巡守隊每月可向轄區警分局申請隊員誤餐費，由分局承辦人依據當月輪值班表、隊員名冊按人頭發放，每一巡守時段誤餐費為80元，依照協勤時間，每名隊員每月可領取數百元至上千元不等補貼。
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