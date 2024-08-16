快訊

土博士兼兩職月入3萬 培育過剩該「結紮」？

媽媽下跪要姊幫弟還債 擺脫「長女症候群」得會畫界線

被爆用兒子名義開公司…陳佩琪還原「僅商討名稱」：犯哪條法律？

萬物齊漲...高雄萬名巡守隊「誤餐費80元」挨轟不合理 警局擬改善

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市警局回應今年6月已提報預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬，明年1月實施。圖／翻攝自高雄市警察局
高市警局回應今年6月已提報預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬，明年1月實施。圖／翻攝自高雄市警察局

高雄共有465支守望相助隊、隊員人數超過1.2萬，過半數的里皆已設置巡守隊，高市府4年前將隊員誤餐費提高為80元後已多年未調，議員認為物價飛漲，80元無法支應一餐，且義消誤餐費也已調至100元；警局回應今年6月已提報預算，全市民防、義警、義刑、志工及巡守隊誤餐費皆調至100元，總金額增加1665萬，明年1月實施。

高雄市義警人數達2692人、民防人數2129人、義交人數837人、巡守隊員人數1萬2848人，巡守隊志工人數2412人；在警力有限下，許多鄰里仍靠義警、義交、民防、巡守隊員和派出所志工為地方治安奉獻心力，市府因此制定相關福利互助並發給誤餐費，民國109年將誤餐費調整為每人每次80元。

市議員李雅芬認為，近年物價飛漲，高雄市鄰里長文康費去年增到100萬，義消誤餐費也調至100元，義警義交、巡守隊員也應調整為100元，根據目前高市府人力配置，誤餐費由80元調至100元，粗估增加金額分別為43萬、68萬、99萬、1145萬和16萬，總金額從6805萬調漲為8176萬，增加1371萬。

李雅芬認為，巡守隊等人為地方治安奉獻心力，同樣辛勞，待遇卻不一樣，去年到迄今物價上漲更多，巡守隊等人差別待遇更顯不公平、不合理，「多增加1千萬經費是給民防體系的支持鼓勵，市府應另撥經費提供警局統籌分發」。

高市警局表示，目前高市890個里當中，有465個已設置社區巡守隊，共12848名隊員，設置比例過半，巡守隊每月可向轄區警分局申請隊員誤餐費，由分局承辦人依據當月輪值班表、隊員名冊按人頭發放，每一巡守時段誤餐費為80元，依照協勤時間，每名隊員每月可領取數百元至上千元不等補貼。

市議員李雅芬認為，近年物價飛漲，高雄市鄰里長文康費去年增到100萬，義消誤餐費也調至100元，義警義交、巡守隊員也應調整為100元。圖／李雅芬辦公室提供
市議員李雅芬認為，近年物價飛漲，高雄市鄰里長文康費去年增到100萬，義消誤餐費也調至100元，義警義交、巡守隊員也應調整為100元。圖／李雅芬辦公室提供

巡守 民防 高雄市

延伸閱讀

屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡 鄉代主席妻發文悼念

高雄鳳山傳火警 消防車遇夜市人車潮靠警車開道

高雄桌遊店外發生槍擊案 死者的妻子身分曝光

高雄女赴台中癡等網友「阿豪」2天花光旅費 等不到人傷心了

相關新聞

萬物齊漲...高雄萬名巡守隊「誤餐費80元」挨轟不合理 警局擬改善

高雄共有465支守望相助隊、隊員人數超過1.2萬，過半數的里皆已設置巡守隊，高市府4年前將隊員誤餐費提高為80元後已多年...

不敵觀光人氣下滑！墾丁21年美式餐廳「冒煙的喬」9月結束營業

繼肯德基、麥當勞陸續撤出墾丁大街後，已在墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」，也宣布將在9月結束營業，並開始拍賣店內物品；業...

鳳山文西街停車困擾 居民叫苦

高雄市鳳山文西街一帶住家騎樓停放汽車常遭檢舉，居民狂收罰單，有人1周被開3張，不少車子改停8公尺巷道，垃圾車、消防車通行...

天氣熱金門雙鯉湖魚群大量暴斃傳惡臭 金管處派員打撈

最近幾天，金寧鄉古寧頭的雙鯉湖附近傳出陣陣惡臭，湖中魚群大量暴斃，屍體陸續漂浮水面；金門國家公園管理處表示，初判是氣溫升...

暑假倒數邀你瘋狂玩 高雄海洋派對周六起跑

高雄市政府將在本周六起到25日在第三船渠大港橋周邊水域及陸域舉辦為期9天的「2024高雄海洋派對」活動，現場有遊艇展覽、...

副局長花公帑買3萬6咖啡機 用途寫「棒球場照明改善」…高市運發局回應

高雄市澄清湖棒球場地面接連發現鐵條、寶特瓶等廢棄物，外界質疑場地維護不力。議員白喬茵加碼爆料說，立德棒球場工程款帳目亂核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。