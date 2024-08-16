不敵觀光人氣下滑！墾丁21年美式餐廳「冒煙的喬」9月結束營業

繼肯德基、麥當勞陸續撤出墾丁大街後，已在墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」，也宣布將在9月結束營業，並開始拍賣店內物品；業者表示，主要是近年來墾丁的觀光人氣下滑，加上人力問題，才會做出這個決定，消息傳出也讓在地旅遊業及民眾大嘆「墾丁又少了一家異國餐廳」。

「冒煙的喬」在台中、高雄等地開有多家分店，2003年在墾丁展店，店址原本在墾丁福華飯店，十多年前搬遷到大灣路上，特色美墨餐點及中餐料理，成為墾丁熱門的餐廳之一，不只受到國內外觀光客喜愛，不少恆春半島居民也喜歡到餐廳聚餐，享受濃濃的異國風情。

業者坦言，主要是疫情過後墾丁的觀光業不見起色，加上偏鄉人力嚴重不足，很難找到員工，才會忍痛做出結束營業的決定。消息傳出不少在地旅遊業者及民眾都覺得可惜，往後墾丁又少了一處可享受異國料理的餐廳。

多年來不少連鎖知名餐廳陸續撤出墾丁，繼肯德基14年前退出墾丁大街後，麥當勞墾丁店也在去年熄燈，另外像是三商巧福、貴族世家、爭鮮、野宴、福勝亭、拿坡里等連鎖餐廳，也都陸續結束在墾丁的店面。