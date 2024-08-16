鳳山文西街停車困擾 居民叫苦

高雄市鳳山文西街一帶住家騎樓停放汽車常遭檢舉，居民狂收罰單，有人1周被開3張，不少車子改停8公尺巷道，垃圾車、消防車通行困難。相關單位昨會勘，居民怨聲載道，抱怨法規罔顧住戶停車需求，也造成公共危險，議員建議分層管理；交通局表示，地方政府可因地制宜制定規範，城鄉差距大的地區會進一步討論。

依據道路交通管理處罰條例，騎樓屬於人行道，禁止停放汽車，警方統計，鳳山區文西街騎樓違停檢舉件數多，6月至今罰單35張。議員林智鴻昨辦會勘，數十名住戶陳情說，警方連晚上都來開單，有時間隔僅2小時，道路兩側停滿汽車。

文英里長鄭鴻章說，騎樓禁停，不少居民車停家門前，路寬剩4公尺，轎車可單向通行但無法會車，垃圾車、消防車更無法通行，造成很大困擾。

會勘時找來消防車及垃圾車實地測試，大車真的無法通行。林智鴻指出，為擺脫行人地獄惡名，反造就救災地獄，建議中央修改母法，依巷道條件分層管理。

警方表示，騎樓停車仍屬可檢舉項目，須依規定辦理。交通局回應，交通部去年曾函示，各地方政府可因地制宜，公告騎樓停車得勸導免予舉發的區域、時段或期間，不過各地方政府均未公告，高雄市重要路段、路口及市區場站、醫院等區域列為優先執法取締範圍。