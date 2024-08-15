天氣熱金門雙鯉湖魚群大量暴斃傳惡臭 金管處派員打撈
最近幾天，金寧鄉古寧頭的雙鯉湖附近傳出陣陣惡臭，湖中魚群大量暴斃，屍體陸續漂浮水面；金門國家公園管理處表示，初判是氣溫升高、溶氧不足造成，已持續派員到場打撈魚體，為打撈湖中央的魚屍，還調派竹筏深入湖面清理。
有民眾前日在臉書社團貼出「雙鯉湖又見魚群翻白肚」貼文，且質疑沒有負責日常維護的單位。對此金門國家公園管理處澄清，該處早在8月8日就得知雙鯉湖中魚群死亡消息，並且派員進行打撈作業。
金門國家公園管理處副處長黃子娟今天表示，在8月8日，該處所聘請的巡查人員就發現雙鯉湖出現不少魚類暴斃，他們當下就找清潔人員著手進行打撈處理，但因為範圍比較大，加上雙鯉湖經過疏濬後湖水較深，並非岸邊人員可以立即撈起。黃子娟指出，當晚古寧村長李開陣及金寧鄉代表李俊龍都有特別致電關心，並了解狀況。
黃子娟研判，近日氣候實在相當炎熱，導致湖水的溶氧量不足，可能造成魚群的暴斃。她也強調，金管處會持續派員進行巡查及清理作業，盡快讓雙鯉湖恢復乾淨。她說，目前湖水的深度較深，金管處也緊急請廠商調來竹筏，讓清理人員可以搭乘到湖中央進行進行魚屍清理。
據了解，近年來因為溫室效應，氣溫持續向上攀升，雙鯉湖魚群死亡的案例幾乎三不五時就傳出，但今年的情況特別嚴重，好在經過連日來的打撈，魚屍的惡臭味在今日已經減緩不少。
為了感謝工作人員連日來的辛勞，兼任古寧頭社區發展協會總幹事的金寧鄉代表李俊龍特別準備飲料到場慰問，也讓他們消暑一下。李俊龍表示，他在8日就發現這情況，當下就立刻告知金管處，當中也持續與金管處保持聯繫，每天都到場了解清理狀況，他說，雙鯉湖的水深約2.2公尺，但有部份魚屍離岸邊有3到4公尺，就算手拿延長補網也無法順利打撈到，他也特別感謝金管處還運來竹筏，讓清理作業可以順利進行，希望讓雙鯉湖能早日恢復原樣。
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