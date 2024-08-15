天氣熱金門雙鯉湖魚群大量暴斃傳惡臭 金管處派員打撈

最近幾天，金寧鄉古寧頭的雙鯉湖附近傳出陣陣惡臭，湖中魚群大量暴斃，屍體陸續漂浮水面；金門國家公園管理處表示，初判是氣溫升高、溶氧不足造成，已持續派員到場打撈魚體，為打撈湖中央的魚屍，還調派竹筏深入湖面清理。

有民眾前日在臉書社團貼出「雙鯉湖又見魚群翻白肚」貼文，且質疑沒有負責日常維護的單位。對此金門國家公園管理處澄清，該處早在8月8日就得知雙鯉湖中魚群死亡消息，並且派員進行打撈作業。

金門國家公園管理處副處長黃子娟今天表示，在8月8日，該處所聘請的巡查人員就發現雙鯉湖出現不少魚類暴斃，他們當下就找清潔人員著手進行打撈處理，但因為範圍比較大，加上雙鯉湖經過疏濬後湖水較深，並非岸邊人員可以立即撈起。黃子娟指出，當晚古寧村長李開陣及金寧鄉代表李俊龍都有特別致電關心，並了解狀況。

黃子娟研判，近日氣候實在相當炎熱，導致湖水的溶氧量不足，可能造成魚群的暴斃。她也強調，金管處會持續派員進行巡查及清理作業，盡快讓雙鯉湖恢復乾淨。她說，目前湖水的深度較深，金管處也緊急請廠商調來竹筏，讓清理人員可以搭乘到湖中央進行進行魚屍清理。

據了解，近年來因為溫室效應，氣溫持續向上攀升，雙鯉湖魚群死亡的案例幾乎三不五時就傳出，但今年的情況特別嚴重，好在經過連日來的打撈，魚屍的惡臭味在今日已經減緩不少。