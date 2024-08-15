快訊

成交了！台積電公告以171.4億元買下群創南科四廠

「忍你一整天！」孫安佐被拳王狠嗆、打巴掌 孫鵬發聲了

宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

高雄「梧州好室」社宅抽籤結果揭曉 最快10月1日可入住

中央社／ 高雄15日電

高雄市前鎮區「梧州好室」社會住宅日前完成公開抽籤，共563件申請，中籤率僅約2成5。國家住都中心今天表示，抽籤結果已公布於官網並開放查詢，最快10月1日即可入住。

國家住都中心今天新聞稿指出，此次開放的高雄市「梧州好室」社會住宅申請，租金加上管理費後最低新台幣5390元起，吸引563戶申請。8月13日以直播方式辦理，並在律師共同見證下完成公開抽籤作業。

國家住都中心表示，「梧州好室」社會住宅有563戶申請，再從資格審查合格的397件中抽出前98戶，整體中籤率約為24.7%。

國家住都中心指出，即日起將陸續寄送看選屋通知書及候補通知公文，並於9月4日開始辦理看屋及選屋作業，最快10月1日起入住。

「梧州好室」看屋、選屋作業辦理時間為9月4日至9月6日，中籤民眾依通知書所載報到時間依序辦理；接著9月25日至9月27日辦理簽約、公證及點交作業，起租日為10月1日。未中籤的民眾將進入候補名單，效期維持1年。

國家住都中心也將舉辦入厝活動，歡迎住戶入住梧州好室。抽籤結果可上國家住都中心官網查詢（網址：https://pms.hurc.org.tw/OnLineQueryV2），另外也同步公布於梧州好室及國家住都中心公布欄。

住戶 社會住宅 高雄市

延伸閱讀

球訓中心受政策挑戰…都發局蓋社會住宅 竟強碰土銀清潭行訓所

高雄桌遊店外發生槍擊案 死者的妻子身分曝光

高雄女赴台中癡等網友「阿豪」2天花光旅費 等不到人傷心了

讓動物們吃冰玩水 高雄壽山動物園協助度過炎夏

相關新聞

副局長花公帑買3萬6咖啡機 用途寫「棒球場照明改善」…高市運發局回應

高雄市澄清湖棒球場地面接連發現鐵條、寶特瓶等廢棄物，外界質疑場地維護不力。議員白喬茵加碼爆料說，立德棒球場工程款帳目亂核...

越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人

每逢佳節倍思親，中秋節將屆，然而在台工作移工透過料理一解思鄉之情，為讓更多人了解家鄉美味，協助創世屏東院推廣中秋文旦義賣...

屏東夏日狂歡祭藝術融入生活 藝術家阿咧17日辦見面會

屏東夏日狂歡祭是每年親子暑假必去的景點之一，今年延續親子水陸遊樂園，為讓孩子親近藝術，屏東縣政府攜手台、日藝術家，在具有...

暑期扭一下！金門辦親子音樂遊戲大冒險 小朋友直呼好玩

透過音樂也可以舒緩孩子的情緒。金門縣金湖社會福利服務中心昨辦理兩場「親子音樂遊戲大冒險」親子活動，大受好評，透過講師的引...

高捷巨型「不鏽鋼球」又引爭議 網友：夜間發光恐分散駕駛注意力

高雄捷運公司先前為了美化高雄火車站旁的通風井，用不鏽鋼板圍成9.3公尺的圓球作為裝飾，引發民眾抱怨反光，經報導後，高捷已...

聯外道路邊坡裂縫擴大 藤枝森林遊樂區緊急休園到月底

藤枝森林遊樂區聯外道路18公里處柔和橋路段，近日發現有崩塌疑慮，且裂縫位移已達警戒值，林業保育署屏東分署緊急封閉便道禁止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。