高雄「梧州好室」社宅抽籤結果揭曉 最快10月1日可入住

高雄市前鎮區「梧州好室」社會住宅日前完成公開抽籤，共563件申請，中籤率僅約2成5。國家住都中心今天表示，抽籤結果已公布於官網並開放查詢，最快10月1日即可入住。

國家住都中心今天新聞稿指出，此次開放的高雄市「梧州好室」社會住宅申請，租金加上管理費後最低新台幣5390元起，吸引563戶申請。8月13日以直播方式辦理，並在律師共同見證下完成公開抽籤作業。

國家住都中心表示，「梧州好室」社會住宅有563戶申請，再從資格審查合格的397件中抽出前98戶，整體中籤率約為24.7%。

國家住都中心指出，即日起將陸續寄送看選屋通知書及候補通知公文，並於9月4日開始辦理看屋及選屋作業，最快10月1日起入住。

「梧州好室」看屋、選屋作業辦理時間為9月4日至9月6日，中籤民眾依通知書所載報到時間依序辦理；接著9月25日至9月27日辦理簽約、公證及點交作業，起租日為10月1日。未中籤的民眾將進入候補名單，效期維持1年。

國家住都中心也將舉辦入厝活動，歡迎住戶入住梧州好室。抽籤結果可上國家住都中心官網查詢（網址：https://pms.hurc.org.tw/OnLineQueryV2），另外也同步公布於梧州好室及國家住都中心公布欄。