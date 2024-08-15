暑假倒數邀你瘋狂玩 高雄海洋派對周六起跑

高雄市政府將在本周六起到25日在第三船渠大港橋周邊水域及陸域舉辦為期9天的「2024高雄海洋派對」活動，現場有遊艇展覽、船艇體驗及水域遊憩項目，來自法國的國際級海、空水舞光影展演，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩，現場雖然下著小雨，但依舊不減小朋友們玩水的興致。

海洋局表示，首次推出的水花樂園有4座大型親水遊具設施，高達14公尺高的豆腐鯊造型刺激滑道，適合親子同樂的海豚造型雙戲水池，「波波碼頭」及「鯨魚島」更加入不同難度的水上闖關遊戲，讓玩水更加有趣，「海洋舞台」則在周末安排親子劇團及互動表演，水舞廊道除了有消暑的旋轉噴水裝置，還加入8隻可愛的海洋寶貝，陪伴大小朋友打水戰，要讓小朋友抓住暑假尾巴瘋狂快樂玩。