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暑假倒數邀你瘋狂玩 高雄海洋派對周六起跑

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影
高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影

高雄市政府將在本周六起到25日在第三船渠大港橋周邊水域及陸域舉辦為期9天的「2024高雄海洋派對」活動，現場有遊艇展覽、船艇體驗及水域遊憩項目，來自法國的國際級海、空水舞光影展演，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩，現場雖然下著小雨，但依舊不減小朋友們玩水的興致。

海洋局表示，首次推出的水花樂園有4座大型親水遊具設施，高達14公尺高的豆腐鯊造型刺激滑道，適合親子同樂的海豚造型雙戲水池，「波波碼頭」及「鯨魚島」更加入不同難度的水上闖關遊戲，讓玩水更加有趣，「海洋舞台」則在周末安排親子劇團及互動表演，水舞廊道除了有消暑的旋轉噴水裝置，還加入8隻可愛的海洋寶貝，陪伴大小朋友打水戰，要讓小朋友抓住暑假尾巴瘋狂快樂玩。

2024高雄海洋派對從8月17日週末開始為期九天，打造7大精彩活動，包括水花樂園、水上飛板秀、海派遊艇展及水域遊憩活動體驗等，整個大港橋周邊都有精彩活動。來自法國的國際級表演水上飛板秀Flyboard Show，將運用愛河灣、大港橋獨特的港灣環境，結合音樂、水舞、水幕、燈光、投影、雷射等特效，打造一場世界級視覺饗宴海空大匯演。

高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影
高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影
高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影
高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影
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高雄市政府將在本周六起舉辦「2024高雄海洋派對」活動，首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，今天邀來在地近百位學童搶先試玩。記者劉學聖／攝影

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