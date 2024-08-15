副局長花公帑買3萬6咖啡機 用途寫「棒球場照明改善」…高市運發局回應

高雄市澄清湖棒球場地面接連發現鐵條、寶特瓶等廢棄物，外界質疑場地維護不力。議員白喬茵加碼爆料說，立德棒球場工程款帳目亂核銷，市府運發局謝姓副局長竟花工程款，幫辦公室添購價值3萬6700元的全自動咖啡機，球場維護經費常不夠用，為何有人可以花公帑買咖啡機不手軟？運發局回應，內部檢討覺得不恰當，已將資料移交政風及主計單位查核。

高市運發局謝姓副局長爭議不斷，過去曾被民代質疑，利用上班時間上網替民進黨特定議員候選人輔選，涉違反公務人員行政中立法。今年4月，台鋼雄鷹總教練洪一中發生被關球場事件，事後檢討遭市府記小過處分。

議員白喬茵指出，近日接獲爆料，運發局副局長辦公室添購一台3萬6700元的飛利浦全自動咖啡機，經費來源竟是立德棒球場的工程款項，一張棒球場座椅3千元，買咖啡機的錢可更新12張座椅；立德、澄清湖棒球場或其他31個自營場館，維護改建經費長年不夠用，各區議員拚老命排隊爭取輪修，工程款帳目不該亂核銷。

白喬茵說，使用公帑購買咖啡機可議，而且用途說明欄竟寫棒球場照明改善，「請問咖啡機按鈕按下去會射出什麼我們凡人看不到的特殊波長嗎？」

運發局表示，承辦人員解釋，副局長室的咖啡機為工程業務聯繫用途，且因損壞汰換，依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討，並不恰當，為求慎重，已將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

運發局強調，已要求爾後不得再有相關情形，即日起局長室、副局長室的咖啡機移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。