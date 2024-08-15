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高市鳳山溪油管路欄杆鏽損完成改善 重新開放通行

中央社／ 高雄15日電

高雄鳳山區油管路與凱旋路交接處的鳳山溪，河段上下游右岸欄杆因長年日曬雨淋已生鏽損壞，為保障用路人安全，市府水利局籌措520萬元改善，近日已完工並重新開放通行。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，鳳山溪隨著都市化發展，兩側道路也供民眾散步與通行使用，但油管路與凱旋路交接處的鳳山溪上下游右岸欄杆，長年日曬雨淋已生鏽損壞，水利局巡檢後立即著手改善。

水利局表示，籌措新台幣520萬元進行改善工程，將此段鳳山溪右岸欄杆進行除鏽、油漆及置換等作業，改善欄杆長度約1235公尺，不僅增強鳳山溪護岸穩定性，還提升用路人通行安全，近日已完工重新開放通行。

水利局指出，沿著鳳山溪都市河岸水防道路，有美麗水岸景觀，是在地民眾休憩與運動好處所，護岸欄杆施工期間的道路管制已解除，恢復正常通行；鳳山溪油管路上下游右岸水岸廊道，正以新面貌提供安全舒適散步道路。

水利局 高雄市

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