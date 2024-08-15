聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人
每逢佳節倍思親，中秋節將屆，然而在台工作移工透過料理一解思鄉之情，為讓更多人了解家鄉美味，協助創世屏東院推廣中秋文旦義賣，越南籍生活服務員武氏賢在創世屏東院工作，今以文旦製作創意料理，屏東在地企業中洲建設響應，認購600盒5斤文旦禮盒響應公益，部分文旦轉捐弱勢家庭。
對外籍移工而言，語言、文化的差異是在台工作最需克服的難題，越南籍武氏賢在創世屏東院工作，用自己的專業盡心盡力照顧植物人，也深知植物人及家屬的痛苦煎熬，當知道文旦義賣是為募集服務經費，今天穿上家鄉傳統服飾，烹調最愛的家鄉創意料理，用自己的力量，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。
中洲建設董事長黃啟倫說，認購創世屏東院文旦禮盒，是公司每年必做公益，連5年協助植物人照顧，希望更多人一起加入。
黃啟倫今年7月開始擔任屏東市北勢頭玄聖殿主委，認購600盒5斤文旦禮盒，除原本送給親友員工外，再部分以玄天上帝名義轉捐給弱勢家庭，讓他們感受到社會的溫暖。
創世屏東院目前安養54位植物人，到宅服務73位植物人及重度臥床老人，植物人服務從不停歇。盼社會大眾響應創世中秋義賣活動，過中秋、品美食、做公益，幫助植物人常年服務，預訂專線：（08）721-0038中秋小組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言