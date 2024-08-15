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越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東中洲建設董事長黃啟倫（中）認購創世屏東院文旦禮盒，是公司每年必做公益，連5年協助植物人照顧，希望更多人一起加入。記者劉星君／攝影
屏東中洲建設董事長黃啟倫（中）認購創世屏東院文旦禮盒，是公司每年必做公益，連5年協助植物人照顧，希望更多人一起加入。記者劉星君／攝影

每逢佳節倍思親，中秋節將屆，然而在台工作移工透過料理一解思鄉之情，為讓更多人了解家鄉美味，協助創世屏東院推廣中秋文旦義賣，越南籍生活服務員武氏賢在創世屏東院工作，今以文旦製作創意料理，屏東在地企業中洲建設響應，認購600盒5斤文旦禮盒響應公益，部分文旦轉捐弱勢家庭。

對外籍移工而言，語言、文化的差異是在台工作最需克服的難題，越南籍武氏賢在創世屏東院工作，用自己的專業盡心盡力照顧植物人，也深知植物人及家屬的痛苦煎熬，當知道文旦義賣是為募集服務經費，今天穿上家鄉傳統服飾，烹調最愛的家鄉創意料理，用自己的力量，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。

中洲建設董事長黃啟倫說，認購創世屏東院文旦禮盒，是公司每年必做公益，連5年協助植物人照顧，希望更多人一起加入。

黃啟倫今年7月開始擔任屏東市北勢頭玄聖殿主委，認購600盒5斤文旦禮盒，除原本送給親友員工外，再部分以玄天上帝名義轉捐給弱勢家庭，讓他們感受到社會的溫暖。

創世屏東院目前安養54位植物人，到宅服務73位植物人及重度臥床老人，植物人服務從不停歇。盼社會大眾響應創世中秋義賣活動，過中秋、品美食、做公益，幫助植物人常年服務，預訂專線：（08）721-0038中秋小組。

越南籍生活服務員武氏賢（左一）在創世屏東院工作，當知道文旦義賣是為募集服務經費，今穿上家鄉傳統服飾，烹調家鄉創意料理，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。記者劉星君／攝影
越南籍生活服務員武氏賢（左一）在創世屏東院工作，當知道文旦義賣是為募集服務經費，今穿上家鄉傳統服飾，烹調家鄉創意料理，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。記者劉星君／攝影
越南籍生活服務員武氏賢（右一）在創世屏東院工作，當知道文旦義賣是為募集服務經費，今穿上家鄉傳統服飾，烹調家鄉創意料理，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。記者劉星君／攝影
越南籍生活服務員武氏賢（右一）在創世屏東院工作，當知道文旦義賣是為募集服務經費，今穿上家鄉傳統服飾，烹調家鄉創意料理，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。記者劉星君／攝影

屏東 文旦 植物人

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