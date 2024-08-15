快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

創世越南移工助中秋義賣 文旦創意入菜拉買氣

中央社／ 屏東縣15日電

創世基金會屏東分院每年中秋節義賣文旦，為提升買氣，今年越南照服員示範用文旦全果入菜，將家鄉料理投入異鄉公益。

創世屏東院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動今天開跑，越南籍照服員武氏賢特地換上國服奧黛，端出2樣越式文旦料理，以流利中文向現場來賓介紹如何以柚子入菜。武氏賢說，透過料理除一解鄉愁外，也希望能幫助自己照護對象家庭。

武氏賢接受媒體聯訪表示，已經在創世擔任照服員5年，熟知每年公益活動，因此幫忙出主意創意促銷。柚子與春捲是越南節慶食物，今天示範的柚子甜湯是傳統美食，以台灣人通常丟棄的柚子皮白色部分柚瓢熬煮；春捲加入柚子肉則是自己創意發揮，2樣食物台灣同事試吃後，都給予好評。

開賣記者會邀現場來賓試吃，紛紛稱讚口感新奇美味，有說自己很挑嘴的民眾，現場連喝5杯甜湯，直呼在餐廳販售一定是熱門菜色，柚瓢嚐起來像蒟蒻，春捲香氣也很特別。

創世屏東院院長林艾樺表示，創世屏東分院目前服務安養54名植物人，到宅服務73名植物人及重度臥床老人，都是免費照護，如果沒有大、小企業贊助不能走到今天。每年中秋義賣活動僅1場，今年目標6000斤柚子，盼各界支持。

創世屏東院指出，去年目標銷量5500斤，成功銷售9成，是歷年最高；今年因成本提高，目標量也較高，希望能賺進新台幣60萬元，支付服務對象3個月尿布費用。有建設公司老闆連5年認購，今年1次認購600盒5斤文旦，包含其他小額認購，已達標6成；不過柚子禮盒競爭者多較難銷，多少擔憂總銷量。

「保柚平安渡中秋」禮盒含明月情文旦禮盒5斤460元、10斤850元、花好月圓月餅9入組520元、愛馬仕菊6入組禮盒350元。

屏東 文旦 柚子

延伸閱讀

陸方4月批准台灣文旦輸入 花蓮縣府送件還未有結果

喜憨兒推中秋系列號召做公益 8/25前下單早鳥優惠

臺鹽捐塩麴做義賣 挹注偏鄉學童課輔

百貨嚴選中秋禮盒 老字號餅舖、異國名店多樣化滿足

相關新聞

高捷巨型「不鏽鋼球」又引爭議 網友：夜間發光恐分散駕駛注意力

高雄捷運公司先前為了美化高雄火車站旁的通風井，用不鏽鋼板圍成9.3公尺的圓球作為裝飾，引發民眾抱怨反光，經報導後，高捷已...

越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人

每逢佳節倍思親，中秋節將屆，然而在台工作移工透過料理一解思鄉之情，為讓更多人了解家鄉美味，協助創世屏東院推廣中秋文旦義賣...

屏東夏日狂歡祭藝術融入生活 藝術家阿咧17日辦見面會

屏東夏日狂歡祭是每年親子暑假必去的景點之一，今年延續親子水陸遊樂園，為讓孩子親近藝術，屏東縣政府攜手台、日藝術家，在具有...

暑期扭一下！金門辦親子音樂遊戲大冒險 小朋友直呼好玩

透過音樂也可以舒緩孩子的情緒。金門縣金湖社會福利服務中心昨辦理兩場「親子音樂遊戲大冒險」親子活動，大受好評，透過講師的引...

聯外道路邊坡裂縫擴大 藤枝森林遊樂區緊急休園到月底

藤枝森林遊樂區聯外道路18公里處柔和橋路段，近日發現有崩塌疑慮，且裂縫位移已達警戒值，林業保育署屏東分署緊急封閉便道禁止...

高雄深夜濃煙焦味瀰漫民眾恐慌 環保局揪出私人停車場露天燒廢棄物

高雄市楠梓區、大社區昨日晚間10時許有許多民眾聞到異味，環保局接獲陳情後派人查察，在大社區一處私人停車場內，發現1名謝姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。