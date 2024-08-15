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屏東夏日狂歡祭藝術融入生活 藝術家阿咧17日辦見面會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館。圖／報系資料照

屏東夏日狂歡祭是每年親子暑假必去的景點之一，今年延續親子水陸遊樂園，為讓孩子親近藝術，屏東縣政府攜手台、日藝術家，在具有歷史遺跡的縣民公園打造「沉浸式光影展」與「入坑夜間美術館」，其中，限定文創品「挫咧蛋」更成為大小朋友們爭相收藏的小物，為讓粉絲們在玩樂中自然地親近藝術，藝術家阿咧葉信泓17日下午4時現場導覽作品。

縣府傳播暨國際事務處表示，縣民公園原身是座廢棄27年的糖廠舊址，已成為台灣首座工業遺址結合水岸景觀的大型公園，為讓親子走進歷史遺址、豐富文化底蘊，今年與藝術家阿咧葉信泓合作，在超罕見的地坑遺跡內推出「入坑美術館」，除展示20件銅雕作品與6件大型水墨作品，廣場中間的立體圓形鐵盤刻畫出早年糖廠的風華歲月，也能讓來訪的友人一探地坑遺址的前世今生。

藝術家阿咧葉信泓說，現代社會的快節奏和高壓力生活已漸成常態，人們不斷追逐時間，卻忘了好好放鬆紓壓，為此，藉由幽默諧音梗的創作，將書「壓」在10米高的黃色鴨上，把壓力擬真化，讓繁忙工作、家庭和社交生活的鄉親見到「書鴨」時皆能會心一笑，進而舒緩煩悶心情；此外，「三層肉」、「七龍豬」、「草地狀元」等作品也都是熱門的拍照景點。

傳播處說，為讓孩子可以更親近美學、見證歷史文化發展，也將糖廠舊有原料倉庫打造成怪獸訓練所，由日本插畫家吉井宏結合屏東人文地景風貌，創造3隻怪獸角色，有粉紅獼猴-大耳、伯勞鳥-驕仔和穿山甲-甲霸，現場有別於一般藝術場館優勢，不僅跳脫平面框架，使用光影互動媒體技術，設計五大沉浸式球體與無限鏡面空間，讓旅人探索屏東的自然奇蹟。

配合怪獸主題，屏東夏日狂歡祭獨家推出「書鴨好T」、「書鴨紓壓裝可愛包」及「挫咧蛋（怪獸扭蛋）」等文創小物。網路上掀起轟動的限定文創商品「挫咧蛋」，可愛造型搭配諧音梗，吸引大批民眾排隊試手氣，大家敲碗盡快補貨的場面盛況空前；還有許多親子們穿書鴨T恤，揹上可愛包至各地趴趴走的模樣超可愛。

縣府表示，希望透由美學讓孩子們瞭解藝術家創作理念，展現屏東深厚的文化底蘊，讓藝術自然地融入生活，進而達到寓教於樂的目標。

2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館，超萌巨型怪獸「書鴨」登入縣民公園。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館，超萌巨型怪獸「書鴨」登入縣民公園。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡祭，在縣民公園打造入坑美術館。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡祭，在縣民公園打造入坑美術館。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡，「入坑夜間美術館」，藝術家阿咧葉信泓17日下午4時親臨現場導覽，歡迎喜愛阿咧的大小朋友感受美學氛圍。圖／屏東縣政府提供
2024屏東夏日狂歡，「入坑夜間美術館」，藝術家阿咧葉信泓17日下午4時親臨現場導覽，歡迎喜愛阿咧的大小朋友感受美學氛圍。圖／屏東縣政府提供
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館。圖／報系資料照
2024屏東夏日狂歡利用縣民公園打造入坑夜間美術館。圖／報系資料照

屏東縣政府 藝術家 親子

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