暑期扭一下！金門辦親子音樂遊戲大冒險 小朋友直呼好玩

透過音樂也可以舒緩孩子的情緒。金門縣金湖社會福利服務中心昨辦理兩場「親子音樂遊戲大冒險」親子活動，大受好評，透過講師的引導，親子一起進行肢體律動，活動過程中也認識音樂治療、創作與樂器等，不少親子都說很好玩。

「大家現在跟著音樂慢慢的將身體延伸...」這場特別活動共有48名親子參與，特別邀請音樂暨職能治療師廖淑廷帶領，透過音樂體驗，刺激小孩腦部發展，活動結合親子共同歌曲創造、肢體律動及聆聽音樂的經驗，舒緩不少小孩情緒，甚至小朋友還覺得很有趣。

社會處婦幼社工科長李品萱表示，縣長陳福海非常重視幼兒扎根這一塊，社會處與其他單位積極規劃各項服務措施，為孩子打下穩定發展基礎，特別強調親子關係中重要的正向陪伴，對成長至關重要，使家庭關係成為保護因子，促成良好的動力循環。

金湖社福中心表示，廖淑廷老師經歷與專長非常豐富，其中與幼兒及兒童領域相關的專長有音樂意象治療、兒童及青少年發展、感覺統合動作訓練等，此次活動規劃，結合音樂律動與探險遊戲、樂器體驗、音樂故事創作及親子互動等，大家都知道音樂帶給人們許多正面的影響，音樂具有情緒安撫的能力，不管是孩子入睡哼唱的搖籃曲或是在我們情緒不佳時，會透過音樂來緩解我們的焦慮與不安。

廖淑廷也說，音樂運用在孩子身上時，當他們聽著聽著就會不自覺地跟著哼唱與模仿揣摩音韻、語句，藉由音樂的旋律性讓我們語調有所變化，以旋律包裝過的訊息更容易被大腦接收，更不會產生抗拒，讓孩子在聽音樂過程中有著符合其年齡的發展與學習成效。