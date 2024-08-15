高捷巨型「不鏽鋼球」又引爭議 網友：夜間發光恐分散駕駛注意力

高雄捷運公司先前為了美化高雄火車站旁的通風井，用不鏽鋼板圍成9.3公尺的圓球作為裝飾，引發民眾抱怨反光，經報導後，高捷已請包商在不鏽鋼片外貼模，改善反射問題，但近日又有網友把不鏽鋼球夜間測試發光的影片上傳網路，不僅美醜評價兩極，更被質疑，夜間發光會分散駕駛注意力。高捷說，夜間燈光僅為日前階段性測試，並非最終形態。

高雄捷運為了美化一處位於九如二路、鄰近高雄火車站的捷運通風井，利用不鏽鋼板做成東西向寬18公尺，南北向寬23公尺，高度9.3公尺的雙曲橢圓不鏽鋼球，用來包覆這處通風井，但不鏽鋼金屬表面卻像鏡子會反光，民眾騎車、開車路過，異口同聲表示反光相當刺眼，也有人抱怨不鏽鋼板會聚熱。

高捷說，這處通風井的美化工程，經過專業設計及都市計畫審議通過，今年5月17日完工；為了消弭不鏽鋼板造成反光，會在可行範圍內調整與改善，目前已在不鏽鋼板外觀進行貼模工程，預計會在本周內全部完成，測試效果對於降低反射以及表面聚熱，都有明顯改善。

記者昨夜直擊高捷的包商在通風井的不鏽鋼片上貼模，現場封閉九如二路靠近火車站一側的人行道，並有專人指揮交通，只見原本閃亮的銀色球體，在工作人員貼上消光模後，逐漸變成鈦色外觀，今天上午原本銀色的球體已經變成鈦色，附近居民說，貼模後有效降低反光及熱反射。

但這處通風井美化工程一波未平一波又起，近日有網友拍攝這個球體發光的影片，上傳網路後引發網友美醜兩極的評價。

更有網友抱怨，「那邊晚上光害就蠻強的了，現在多那顆，晚上開車眼睛很痛」、「在交通要塞放一個這樣閃亮的東西分散駕駛注意力，製造車禍？」高捷對此回應，球體本來就有發光功能，當天只是測試，之後不一定會在夜間點亮。