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聯外道路邊坡裂縫擴大 藤枝森林遊樂區緊急休園到月底

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
藤枝森林遊樂區聯外道路18公里處柔和橋路段，近日發現有崩塌疑慮，且裂縫位移已達警戒值，藤枝遊樂區也配合延長休園時間至8/31日止。林業保育署提供
藤枝森林遊樂區聯外道路18公里處柔和橋路段，近日發現有崩塌疑慮，且裂縫位移已達警戒值，藤枝遊樂區也配合延長休園時間至8/31日止。林業保育署提供

藤枝森林遊樂區聯外道路18公里處柔和橋路段，近日發現有崩塌疑慮，且裂縫位移已達警戒值，林業保育署屏東分署緊急封閉便道禁止通行，藤枝遊樂區也配合延長休園時間至8月31日止。

屏東分署指出，18公里處柔和橋路段雖在凱米颱風期間災害輕微，但該路段上邊坡由公所設置的高繞臨時便道，近日發現裂縫，因位移達警戒值，加上近期又有豪大雷雨，已緊急封閉該便道，考量有崩塌危險，藤枝聯外道路才實施管制。

屏東分署說，配合藤枝聯外道路實施交通管制期間，藤枝國家森林遊樂區持續休園至8月31日，預定於9月1日復園，並將視現場施工情形滾動調整交通管制期間及開園訊息。若民眾有緊急通行需求，可聯絡寶山里長協處。

交通管制 屏東 森林遊樂區

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