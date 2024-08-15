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高雄深夜濃煙焦味瀰漫民眾恐慌 環保局揪出私人停車場露天燒廢棄物

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄即時報導
高市環保局昨晚十一時三十九分許，查獲大社區一處私人停車場內露天燃燒廢棄物。圖／環保局提供
高市環保局昨晚十一時三十九分許，查獲大社區一處私人停車場內露天燃燒廢棄物。圖／環保局提供

高雄市楠梓區、大社區昨日晚間10時許有許多民眾聞到異味，環保局接獲陳情後派人查察，在大社區一處私人停車場內，發現1名謝姓男子正在燃燒棧板、塑膠袋等廢棄物。環保局說，男子貪圖方便，以燃燒的方式處理廢棄物，造成下風處空氣汙染，將依空氣汙染防制法裁處10萬至500萬元罰鍰外，違法處理廢棄物部分將依廢棄物清理法移送法辦。

環保局表示，昨晚接獲多起民眾陳情，異口同聲指出在大社、楠梓多處路段煙霧瀰漫，且有濃厚燃燒異味。民眾聞到異味，紛紛外出查看狀況，深怕是火災或是有管線洩漏。

警消獲報後研判不是濃霧或是水蒸氣造成。由於微型感測站呈現帶狀高值，環保局派人使用夜間熱顯像空拍巡查，搭配地面人力循上風處尋找，確認異味來自大社區某私人停車場。

環保局說，稽查人員昨晚11時39分許在大社區圳觀段1038地號1處私人貨車停車場內，查獲停車場老闆謝姓男子（75歲）把棧板、紙類、塑膠袋及雜物垃圾等廢棄物，放在鐵籠內燃燒，產生的煙流漂向大社、楠梓區一帶，造成下風處空氣汙染；現場已要求謝男撲滅改善。

環保局表示，謝男貪圖方便，未依規定妥善處理廢棄物，以燃燒方式處理，造成空氣汙染，已違反空汙法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰。另謝男未取得處理許可、違法處理廢棄物部分，已涉犯廢清法46條規定，完成相關調查後移送法辦。

環保局說，民眾及事業單位應妥善處理廢棄物，不得任意進行燃燒影響周遭空氣品質，環保局將加強取締污染熱區露天燃燒行為，民眾若發現非法燃燒情事，可撥打1999或環保局報案專線07-7317600，主動向當地環保局舉發，共同維護空氣品質。

高雄大社區一處停車場的謝姓老闆昨晚在停車場內露天燃燒廢棄物，造成下風處空氣汙染。圖／環保局提供
高雄大社區一處停車場的謝姓老闆昨晚在停車場內露天燃燒廢棄物，造成下風處空氣汙染。圖／環保局提供
環保局派員使用夜間熱顯像空拍巡查，揪出大社區一處私人停車場非法燃燒廢棄物。圖／環保局提供
環保局派員使用夜間熱顯像空拍巡查，揪出大社區一處私人停車場非法燃燒廢棄物。圖／環保局提供
高市環保局查獲大社區一處私人停車場內露天燃燒廢棄物，當場要求停車場謝姓老闆（左）撲滅改善。圖／環保局提供
高市環保局查獲大社區一處私人停車場內露天燃燒廢棄物，當場要求停車場謝姓老闆（左）撲滅改善。圖／環保局提供

廢棄物 環保局 空氣汙染 高雄市

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