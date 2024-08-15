首次迎王就上手 屏東印導覽手冊推文創套件

被譽為一生要參與一次宗教盛事「屏東迎王平安祭典」，9月起正式登場，屏東縣政府為讓民眾首次迎王就上手，特別印製迎王導覽手冊，獨家推出4款迎王套件組。

縣府傳播暨國際事務處表示，迎王是地方盛事，更是東港人深入骨髓的責任，不分男女老少投入科年迎王，無人置身事外，為讓外地遊客第一次迎王就上手，縣府印製精美導覽手冊，內容加入王爺王馬、轎班文化、風俗典故及五要五不迎王懶人包，藉由迎王的食、衣、住、行，刻劃出祭典時民俗藝術之美，索取時間及地點將公告於「傳播暨國際事務處」臉書，有興趣的民眾可關注相關資訊。

縣府表示，遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩都是追王的必備好物，整套原價1140元，特價999元，即起開賣，鄉親可至10處販售地點購入文創商品，邀請全國大小朋友一起成為敬神的火紅助攻隊。

「迎王套件組使用黑紅配色，對比鮮明又穩重，絕對是最經典的組合！」傳播處說，遮陽帽為磨毛材質搭上立體刺繡，搭配象徵光明、潔淨的火焰圖騰，將成為最令人注目的焦點；為讓鄉親們在追王期間免於汗水的滋擾，也貼心推出紅黑緹花的運動毛巾，「屏東」、「迎王」4字披胸，氣勢十足，更能止住滾滾落下汗水。

遮陽必備品少不了防曬袖套，套上象徵轉運的海龍王袖套，雙手捧回廣廣財源，戴上代表重生的火鳳凰袖套，寓意擺脫困境迎接未來，刺青圖騰袖套為冰絲吸濕排汗材質，非常適合夏天；手機掛繩則採用舒適的粗圓繩，搭配「2024屏東迎王」甲辰正科的布標，搭配客製化手機夾片，獨特又具紀念價值。

縣府表示，迎王文創商品即起開賣，商家有東港味益食品、大鵬灣大飯店、遇見·秘境民宿、華珍食品、好客行館、好客餐酒館、藍白航運，以及小琉球蜜仔番薯糖、小琉球好客文旅；另，澎坊免稅商店9月1日起販售。