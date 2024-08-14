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博田國際醫院助圓夢 金潭少棒隊與台鋼雄鷹以球交流

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台鋼雄鷹日籍投手小野寺賢人（右）親自指導小球員投球重點技巧。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹日籍投手小野寺賢人（右）親自指導小球員投球重點技巧。記者劉學聖／攝影

高雄博田國際醫院為支持在地運動人才培育，獲知高雄市林園區金潭國小棒球隊在資源短缺情況下，征戰各大小比賽獲獎無數，今天特地捐助球隊經費並邀請小朋友前往澄清湖棒球場觀看職棒賽事，還促成小球員們與台鋼雄鷹球隊職棒球員們共同練球，小球員們能和夢想的職棒球員一起練球、看球賽，大家都高聲歡呼，也把握這難得機會認真學習球技。

金潭少棒隊小球員一抵達球場，見到能和心目中的職棒英雄們一同練球，情緒沸騰又興奮，台鋼雄鷹安排現役一軍捕手陳世嘉以金潭少棒隊學長身分，鼓勵學弟們永不放棄追求夢想，日籍投手小野寺賢人也親自指導小球員投球重點技巧，再搭配陳世嘉手把手指導小球員們分組練習傳接球、打擊等練習。台鋼雄鷹球晚間將以地主隊身分對戰樂天桃猿，金潭少棒隊也將全程觀看賽事為偶像們加油。

博田國際醫院謝榮豪院長表示，看到這群小球員就想到自己也是從國小就一直有練習打棒球，大學時參加學校棒球隊，起初大家都不看好這支「肉腳球隊」，但球隊每位隊員發揮團隊合作精神，不斷練習以提升球技，年年成績躍升，最後蛻變為大黑馬。他勉勵少棒球員們要有恆心、有毅力、有紀律並且持續努力，聽從教練的指導，抓緊方向，就能一步步紮穩腳步朝目標邁進。

金潭國小校長簡仲信表示，小球員年齡層涵蓋小一到小六，40名小球員將近9成來自原鄉部落，住學校宿舍，伙食費與學費由政府與學校編列經費支應，校外比賽與部分球員裝備靠善心人士捐款，儘管資源有限，球隊卻屢屢締造傲人成績，是一隻實力堅強、訓練紮實的老牌少棒球隊，為台灣職棒培育出許多優秀球員。

台鋼雄鷹日籍投手小野寺賢人（左）親自指導小球員投球重點技巧。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹日籍投手小野寺賢人（左）親自指導小球員投球重點技巧。記者劉學聖／攝影
博田國際醫院長謝榮豪(左)代表院方捐贈經費給金潭國小少棒隊，由校長簡仲信(右)代表接受。記者劉學聖／攝影
博田國際醫院長謝榮豪(左)代表院方捐贈經費給金潭國小少棒隊，由校長簡仲信(右)代表接受。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹安排現役一軍捕手陳世嘉（左）以金潭少棒隊學長身分，鼓勵學弟們永不放棄追求夢想。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹安排現役一軍捕手陳世嘉（左）以金潭少棒隊學長身分，鼓勵學弟們永不放棄追求夢想。記者劉學聖／攝影
高雄博田國際醫院為支持在地運動人才培育，特地捐助金潭少棒隊經費並邀請小朋友前往澄清湖棒球場觀看職棒賽事，還促成小球員們與台鋼雄鷹球隊職棒球員們共同練球。記者劉學聖／攝影
高雄博田國際醫院為支持在地運動人才培育，特地捐助金潭少棒隊經費並邀請小朋友前往澄清湖棒球場觀看職棒賽事，還促成小球員們與台鋼雄鷹球隊職棒球員們共同練球。記者劉學聖／攝影

原鄉部落 夢想

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