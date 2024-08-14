高雄慶祝「爺奶月」 30名長輩自信走秀

高雄市教育局今天舉辦8月「爺奶月」開幕活動，30名長輩一起走秀，年齡合計超過2000歲，其中年紀最長的98歲倪厚仁爺爺說，從來沒有走過秀，選了最愛的衣服希望看起來更年輕。

高雄市教育局將8月訂為屬於祖父母的「爺奶月」，每年8月的第4個週日為「祖父母節」，教育局今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月」開幕，高雄市教育局家庭教育中心8月陸續推出豐富多元的祖父母節系列活動。

寬霖幸福學堂老師鍾黎情帶領30名幸福學堂海光站長輩，合計年齡超過2000歲，透過學堂「斷捨離」改變創新走秀課程，讓長輩更有信心，展現風采與自信，傳遞積極樂觀的生活態度。

教育局表示，今天現場年紀最長、98歲的倪厚仁說，過去從來沒有走過秀，一早就趕忙著穿上最喜愛的衣服，希望看上去更年輕。

教育局也邀請財團法人彭婉如文教基金會的高雄市自強非營利幼兒園幼童與爺爺奶奶一起走秀，藉此倡導世代共融，促進代間更多互動，凝聚家庭世代關係。

現場也搶先播放由高雄市教育局家庭教育中心、橋頭國小紙影戲團合作的影片「超人尬阿嬤」幕後花絮，透過傳統藝術「皮影戲」演出家庭代間互動的劇碼，並結合多元化媒體製播成影片，希望透過影片，在這媒體數位時代與高齡社會中，推廣正向的代間家庭互動，預計9月舉行首映會。

教育局副局長黃盟惠說，開幕儀式不僅是一個開始，期待將家庭代間教育的核心價值傳遞至各個角落，並透過活動喚起各界重視家庭世代關係，讓每個家庭、每位爺爺奶奶們，都能感受到來自愛與溫暖的力量。

高雄市教育局家庭教育中心將陸續推出豐富多元的祖父母節系列活動，包括「祖孫照相館」上傳祖孫間共讀、共學、共玩的合影，「祖孫夏令營」讓祖孫體驗愛河的水上活動等，邀請祖孫三代一同共襄盛舉，提升祖孫間溫馨互動。