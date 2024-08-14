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造價429萬救護車 崑庭建設捐金門配發烈嶼 盼回饋家鄉

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
知名建設公司「崑庭建設股份有限公司」捐贈金門縣消防局1輛造價新台幣429萬元的救護車，配發烈嶼消防分隊，金門縣消防局今天在烈嶼消防分隊舉辦啟用典禮，與會貴賓合影。圖／讀者提供
知名建設公司「崑庭建設股份有限公司」捐贈金門縣消防局1輛造價新台幣429萬元的救護車，配發烈嶼消防分隊，金門縣消防局今天在烈嶼消防分隊舉辦啟用典禮，與會貴賓合影。圖／讀者提供

知名「崑庭建設公司」董事長陳天保捐贈家鄉縣消防局1輛造價新台幣429萬元救護車，配發烈嶼消防分隊；金門縣消防局今舉辦啟用典禮，金門縣副縣長李文良在致詞時表示，希望消防局善用這輛配置各種先進救護設備的嶄新救護車，加強為民服務效能。

這項啟用典禮今在金門縣消防局烈嶼分隊舉行，由副縣長李文良代表縣長陳福海主持典禮，包括縣議員洪成發、議員洪鴻斌、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼代表會主席林長耕、金門縣消防局長呂英華、副局長陳國緯與烈嶼鄉各代表都出席見證。

據了解，發跡於高雄的崑庭建設董事長陳天保是小金門人，有感於烈嶼地區救護資源較不足，聽聞消防局近年來積極爭取民間捐贈，特地共襄盛舉，捐贈救護車1輛給消防局，指定配發烈嶼消防分隊使用。

考量烈嶼地區送醫時間較長，陳天保特別要求這輛救護車上要額外增加配置最新款式的LUCAS 3自動心肺復甦機，價值約100萬元，可協助救護人員在執行心肺功能停止患者急救時，達到更有效率的心外按壓急救處置，提升患者存活率。

此外，救護車更採用新式電動擔架床取代傳統式擔架，救護人員在長期執行勤務時，免於腰部受傷之職業傷害。

李文良致詞時，特別感謝陳天保捐贈救護車善行義舉，有助於充實烈嶼地方救護量能，提升緊急救護服務品質，也達到拋磚引玉的效果。

呂英華表示，消防局積極爭取中央補助，並尋求民間資源挹注，減輕金門財政負擔，近年分別爭取財團法人台北市台灣省城隍廟、財團法人台灣省嘉義市城隍廟、崑庭建設陳天保董事長、財團法人中華文化姓氏文教發展基金會各捐贈救護車1輛，捐贈總數已達4輛，總價超過新台幣1700萬元，有效節省公帑。

「崑庭建設股份有限公司」捐贈金門縣消防局1輛救護車，由崑庭建設公司金門營業處長李正雄（左）與金門副縣長李文良一起主持啟動儀式。圖／讀者提供，
「崑庭建設股份有限公司」捐贈金門縣消防局1輛救護車，由崑庭建設公司金門營業處長李正雄（左）與金門副縣長李文良一起主持啟動儀式。圖／讀者提供，
知名「崑庭建設股份有限公司」捐贈金門縣消防局1輛救護車，由崑庭建設公司金門營業處長李正雄（左）將救護車的大鑰匙送交金門副縣長李文良。圖／讀者提供，
知名「崑庭建設股份有限公司」捐贈金門縣消防局1輛救護車，由崑庭建設公司金門營業處長李正雄（左）將救護車的大鑰匙送交金門副縣長李文良。圖／讀者提供，

救護車 金門

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