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高市舉辦「喵喵鐵奴三項競賽」 即日起開放報名

中央社／ 高雄14日電

高雄市動物保護處8月起舉辦「2024好伴毛孩嗷運會」系列活動，繼首場「泳汪直前游泳賽」完賽後，9月7日將推出專為貓奴設計的「喵喵鐵奴三項競賽」，邀貓奴們踴躍參與。

高雄市動物保護處8月起舉辦「2024好伴毛孩嗷運會」系列活動，首場「泳汪直前游泳賽」已於上週完賽，接下來將於9月7日推出「喵喵鐵奴三項競賽」。

高雄市動物保護處今天新聞稿指出，「喵喵鐵奴三項競賽」將於高雄市好伴空間及寵物公益櫥窗的「養一隻貓吧。貓咪中途驛站」舉辦，並邀請獸醫師林子軒分享貓行為的基礎知識課程，幫助參賽貓奴更了解貓咪的肢體語言和性格。

參賽者將從鏟貓砂、觀察貓咪飲水習慣與健康狀況開始，進而模仿貓咪窩紙箱的行為，體驗貓咪對安全感的需求，最後進行打造貓窩挑戰，看誰能獲得貓咪青睞，透過趣味競賽讓參賽者爭奪「金牌鏟屎官」榮譽，並獲得與貓咪的拍立得紀念。

農業局長張清榮說，為了讓更多貓奴參與，此次活動後續也將在高雄市動保處的粉絲團舉辦嗷運線上賽，邀請全台的貓奴投稿共襄盛舉。

張清榮說，透過線上互動宣傳、實體講座競賽，期待藉此吸引更多大眾關注，進一步提升對貓咪本能和需求的認識，宣導正確的貓咪互動觀念，並促進貓咪的送養率。

「喵喵鐵奴三項競賽」即日起開放報名，報名網址https://forms.gle/mYdTdLH9GZXAdBSY7。此外，「2024好伴毛孩嗷運會」各場賽事也將陸續開跑，詳情可上高雄市動物保護處臉書粉絲專頁查詢。

貓咪 貓奴 高雄市

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