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第1次迎王就上手 屏縣府印導覽手冊、推文創商品

中央社／ 屏東縣14日電

被譽為一生要參與一次宗教盛事「屏東迎王平安祭典」，9月陸續登場，屏東縣政府印製迎王導覽手冊、推出獨家4款迎王套件組，讓民眾首次參與就上手。

縣府今天發布新聞稿指出，迎王是地方盛事，在地不分男女老少都會投入科年迎王，為讓外地遊客第1次迎王就上手，團隊印製導覽手冊，內容加入王爺王馬、轎班文化、風俗典故及五要五不迎王懶人包，更藉由迎王的食、衣、住、行，刻劃出祭典時的民俗藝術之美，索取時間及地點將公告於「傳播暨國際事務處」臉書（Facebook）。

縣府傳播處表示，迎王套件組使用黑紅配色，對比鮮明又穩重，是最經典的組合。套組有遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩都是追王的必備好物，只要新台幣999元。

遮陽帽為磨毛材質搭上立體刺繡，搭配象徵光明、潔淨的火焰圖騰，是注目的焦點；為讓鄉親們在追王期間免於汗水的滋擾，也推出紅黑緹花的運動毛巾，「屏東」、「迎王」4字披胸，氣勢十足；防曬袖套為冰絲吸濕排汗材質，非常適合夏天；手機掛繩則採用舒適的粗圓繩，搭配「2024屏東迎王」甲辰正科的布標，獨特又具有紀念價值。

縣府表示，迎王文創商品已開賣，可至屏東東港與小琉球10家商家購入，分別為東港味益食品、大鵬灣大飯店、遇見．秘境民宿、華珍食品、好客行館、好客餐酒館、藍白航運、小琉球蜜仔蕃薯糖、小琉球好客文旅，澎坊免稅商店於9月1日起開始販售。

小琉球 屏東縣政府 迎王

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