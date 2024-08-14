拜拜減量新招 屏縣推「以金代金」開運金幣替代燒金紙

農曆七月中元普度燒金紙，就占屏東縣一年燒金紙總數兩成，推動環保減少空汙，屏東縣環保局今年首創「以金代金」紙錢減量，設計開運金幣替代紙錢燃燒，首波縣內17家廟宇參與，共發放5千份開運金幣，經統計，每1枚金幣可減量70％紙錢量，預估年減量可達21公噸，一同為民俗汙染減量創環保新招。

屏東縣環保局今在歸來慈天宮說明「以金代金」紙錢減量政策，環保局長顏幸苑說，開運金幣正面有招財進寶金元寶圖案，背面屏東縣「金屏安」紙錢專用爐，象徵為信眾招財及環保祈福保平安，信徒祭拜時可選擇不使用或減少使用紙錢，改拿取開運金幣，減少紙錢焚燒量。

顏幸苑說，開運金幣可帶回家收藏保平安，若信徒願意定期回廟過爐保平安，更可有效減少紙錢量。環保局今年度預計發放5000份開運金幣，經統計，每1枚金幣可減量70％紙錢量，預估年減量可達21公噸。

屏東縣廟宇1757家，焚香、燒紙錢等汙染不容小覷，為改善紙錢汙染，環保局2020年設置「金屏安」紙錢專用環保金爐，協助寺廟、社區及公司行號紙錢集中焚燒，130個單位配合紙錢集中燒政策，因集中燒成效良好，集中量年年成長，2023年收運達1200公噸，超過環保金爐設計量1000噸。

環保局表示，除集中燒政策外，持續輔導廟宇興建環保金爐及減香、減紙錢等民俗汙染減量措施，目前有104家廟宇設置環保金爐。

歸來慈天宮主委、議員蔣家煌說，廟宇響應環保，參拜慈天宮，紙錢量從三百金紙減少到一百金紙，只要一支香就可以參拜神明。信徒74歲饒姓婦人說，開運金幣很不錯，還可以帶回去保平安，也能做環保。

環保局指出，環境部推廣新紙錢三燒，「乾淨燒、適量燒、替代燒」，呼籲縣民能一起響應以金代金政策，維護空氣品質，在誠心祭祀的同時，友善環境。