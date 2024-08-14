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影／歡慶8月「爺奶月」高市邀祖父母同樂 98歲爺爺走秀

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
98歲的倪厚仁是今天「爺奶月開幕典禮」走秀活動中最年長的長輩。記者王勇超／攝影
98歲的倪厚仁是今天「爺奶月開幕典禮」走秀活動中最年長的長輩。記者王勇超／攝影

高雄市政府教育局家庭教育中心推動每年8月第4個周日「祖父母節」，倡導祖孫間相互關愛與尊重，特別訂定8月為屬於祖父母的「爺奶月」，今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月開幕典禮」，邀請30名長輩與幼稚園小朋友一起走秀，最年長的98歲倪厚仁說，第一次在紅毯上走秀，特別穿上最帥的衣服，「很開心」。

高雄市教育局副局長黃盟惠說，期待將家庭代間教育的核心價值傳遞至各個角落，並透過活動喚起各界重視家庭世代關係，讓每個家庭、每位爺爺奶奶都能感受到愛和溫暖的力量。

今天爺奶月開幕典禮在開場時，安排精彩的太鼓與川劇變臉表演，震撼的節奏和力量感，極具視聽衝擊，現場的爺爺、奶奶看到變臉表演者透過獨特技藝快速更換臉譜，直呼不可思議，「太精采了」。

教育局說，寬霖幸福學堂海光站的長輩為了今天的活動學習走秀，共有30位年齡加總超過2000歲的爺爺、奶奶，與高雄市自強非營利幼兒園的小朋友一起走秀，藉此倡導世代共融，促進代間更多互動，凝聚家庭世代關係。

教育局表示，今天也搶先播放「超人尬阿嬤」的幕後花絮，是由高雄市教育局家庭教育中心、橋頭國小的紙影戲團合作的皮影戲劇，透過傳統藝術皮影戲演出家庭代間互動的劇碼，並結合多元化媒體製播成影片，希望透過影片，在媒體數位時代與高齡社會中，推廣正向的代間家庭互動，預計9月舉行首映會。

教育局家庭教育中心在今年8月，將陸續推出豐富多元的祖父母節系列活動，包括「祖孫照相館」上傳祖孫間共讀、共學、共玩的合影、「祖孫夏令營」讓祖孫體驗愛河的水上活動等，熱情邀請祖孫三代一同共襄盛舉，提升祖孫間溫馨互動。

高雄市政府教育局家庭教育中心今天舉辦「爺奶月開幕典禮」，開場時有太鼓與川劇變臉表演。記者王勇超／攝影
高雄市政府教育局家庭教育中心今天舉辦「爺奶月開幕典禮」，開場時有太鼓與川劇變臉表演。記者王勇超／攝影
高雄市政府教育局家庭教育中心今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月開幕典禮」，邀請30名長輩與幼稚園小朋友一起走秀。記者王勇超／攝影
高雄市政府教育局家庭教育中心今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月開幕典禮」，邀請30名長輩與幼稚園小朋友一起走秀。記者王勇超／攝影
立法委員許智傑今天上午出席「爺奶月開幕典禮」。記者王勇超／攝影
立法委員許智傑今天上午出席「爺奶月開幕典禮」。記者王勇超／攝影
高雄市政府教育局家庭教育中心今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月開幕典禮」，邀請30名長輩與幼稚園小朋友一起走秀。記者王勇超／攝影
高雄市政府教育局家庭教育中心今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月開幕典禮」，邀請30名長輩與幼稚園小朋友一起走秀。記者王勇超／攝影

教育局 祖父母節 高雄市

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