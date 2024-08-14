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影／歡慶8月「爺奶月」高市邀祖父母同樂 98歲爺爺走秀
高雄市政府教育局家庭教育中心推動每年8月第4個周日「祖父母節」，倡導祖孫間相互關愛與尊重，特別訂定8月為屬於祖父母的「爺奶月」，今天在鳳山日照社福多功能中心舉辦「爺奶月開幕典禮」，邀請30名長輩與幼稚園小朋友一起走秀，最年長的98歲倪厚仁說，第一次在紅毯上走秀，特別穿上最帥的衣服，「很開心」。
高雄市教育局副局長黃盟惠說，期待將家庭代間教育的核心價值傳遞至各個角落，並透過活動喚起各界重視家庭世代關係，讓每個家庭、每位爺爺奶奶都能感受到愛和溫暖的力量。
今天爺奶月開幕典禮在開場時，安排精彩的太鼓與川劇變臉表演，震撼的節奏和力量感，極具視聽衝擊，現場的爺爺、奶奶看到變臉表演者透過獨特技藝快速更換臉譜，直呼不可思議，「太精采了」。
教育局說，寬霖幸福學堂海光站的長輩為了今天的活動學習走秀，共有30位年齡加總超過2000歲的爺爺、奶奶，與高雄市自強非營利幼兒園的小朋友一起走秀，藉此倡導世代共融，促進代間更多互動，凝聚家庭世代關係。
教育局表示，今天也搶先播放「超人尬阿嬤」的幕後花絮，是由高雄市教育局家庭教育中心、橋頭國小的紙影戲團合作的皮影戲劇，透過傳統藝術皮影戲演出家庭代間互動的劇碼，並結合多元化媒體製播成影片，希望透過影片，在媒體數位時代與高齡社會中，推廣正向的代間家庭互動，預計9月舉行首映會。
教育局家庭教育中心在今年8月，將陸續推出豐富多元的祖父母節系列活動，包括「祖孫照相館」上傳祖孫間共讀、共學、共玩的合影、「祖孫夏令營」讓祖孫體驗愛河的水上活動等，熱情邀請祖孫三代一同共襄盛舉，提升祖孫間溫馨互動。
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