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高雄林園西溪路一處溝水變白濁 原來是脫蠟廠偷排

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市林園區西溪路排水溝近日被發現水體變白，高雄市環保局據此查獲附近一間未有排放許可的金屬脫蠟鑄造廠涉嫌偷排廢水。記者王昭月／翻攝
高市林園區西溪路排水溝近日被發現水體變白，高雄市環保局據此查獲附近一間未有排放許可的金屬脫蠟鑄造廠涉嫌偷排廢水。記者王昭月／翻攝

高雄市林園區西溪路排水溝近日被發現水體變白，高雄市環保局據此查獲附近一間未有排放許可的金屬脫蠟鑄造廠涉嫌偷排廢水，將依違反水汙染防治法開罰6萬元至2000萬元，另採水送驗，再依違反比例加倍開罰，並勒令停工。

高市環保局表示，民眾反映林園區西溪路排水溝的水呈白色混濁，稽查人員前往追查，發現周邊一間生產五金、機車零件的金屬脫蠟鑄造廠排廢水，造成林園大排汙染，現場採集水樣送驗。

環保局查出，業者清洗砂磨脫蠟濾網時，廢水未經收集處理，便排放到廠外側溝，而金屬基本工業屬水汙染防治法規範列管，須領有排放許可文件後才能排放到地面，這家工廠卻未領有排放許可文件，已違反水汙染防治法第14條規定及第7條，送驗的樣本如高於放流水標準，將依違反比例採倍數開罰。

環保局呼籲，業者不得以任何非法形式排放廢水，經稽查人員查獲違規排放，依法將予以重罰。

排水溝 環保局 高雄市

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