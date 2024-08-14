打造安全好行環境 高市圖推交通科普體驗

高雄市立圖書館推動「閱讀交通共好行」計畫，中山大學物理系教授嚴祖強以科學原理打造體驗關卡，讓親子透過操作結構，了解馬路上潛藏危機及用路安全重要性。

高市圖今天發布新聞稿表示，「交通安全不只背口訣，更要懂科學」，為執行內政部國土管理署、高雄市交通局計畫，嚴祖強打造各式體驗活動，如湯匙、乒乓球、寶特瓶，甚至帶來整顆腳踏車的車輪，來解釋交通上常見的物理現象，讓民眾動動手體驗成為聰明的用路人。

嚴祖強說，交通安全不僅是背誦口訣，理解背後的科學原理更能實際應用，提升交通安全意識及即時的反應速度。透過這些體驗活動，孩子們能更直觀地感受到交通意外的危險性，家長們也能從中學到如何教育孩子們注意交通安全。

嚴祖強舉例，「手握轉動的車輪擺動時，人也自然跟著旋轉，這就是角動量守恆的影響。」在體驗活動中，無論大人或小孩都舉著輪子轉來轉去，甚至將輪子丟在地上，輪子竟然不會倒，還往前走了好長的距離，大家都覺得相當神奇。

高市圖表示，人本交通闖關互動遊戲即日起在高市圖8樓登場，「馬路好行」成果展集結近年來獲獎的各縣市道路安全宣導成果，除靜態的海報、研究報告外，還設計了人本交通闖關互動遊戲，藉由擲骰跳格子讓孩子認識交通標誌、道路規劃等知識，闖關成功可獲獎勵小禮物。

高市圖今年舉辦8場科普交通安全活動，分別在科工館及杉林、阿蓮、彌陀、茄萣、美濃等圖書分館，高市圖指出，每場活動都吸引了眾多家庭參與，許多家長反映，這些交通工具科學原理不僅讓孩子們學到實用知識，也增進了親子間交流。