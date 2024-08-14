高雄輕軌今年至今20件交通事故 市府加強路口優化改善

高雄輕軌今年至今已發生20件輕軌路口擦撞事故，全為用路人違規行為導致。捷運局表示，為降低用路人違規所導致的輕軌列車交通事故，市府將持續進行輕軌路口優化改善，並持續建置輕軌沿線科技執法設備，也提醒用路人行經輕軌路線注意駕駛。

捷運局表示，輕軌列車駛進路口已加強主動防禦駕駛，市府持續進行輕軌路口優化改善，包含設置交通號誌燈、標誌、標線與聲光號誌，劃設輕軌車輛行駛界線及塗黃色鋪面、行人路面警示燈、增設箭頭燈、可變資訊標誌（CMS）等多種輔助警示預防設施。

另為提升輕軌列車路口行進安全。遏止用路人違規，市府也在輕軌沿線59處路口，持續建置科技執法設備，其中10處重點路口已啟用科技執法，也呼籲用路人遵守輕軌路口交通指引標示與管制，提升輕軌公共運輸安全與效能。

捷運局統計，高雄輕軌今年上半年運量共658萬人次，相較去年上半年375萬人次，運量增加75%。下半年高雄還有多場大型演唱會，預期輕軌下半年運量將再創高峰，朝今年度營運服務千萬人次目標邁進。