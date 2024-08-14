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20人前進青葉村以工換酬…青年走讀 打造部落書屋

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
20名工作假期青年抵達屏東縣三地門鄉青葉部落，居民帶領下走讀，協助打造部落書屋。圖／屏東縣勞青處提供
20名工作假期青年抵達屏東縣三地門鄉青葉部落，居民帶領下走讀，協助打造部落書屋。圖／屏東縣勞青處提供

南區青聚點「屏東智慧農業學校」邀請青年出走南方，透過工作假期，協助農村、部落、小鎮完成指定工作任務，今年度首場來到屏東縣三地門鄉，20名青年發揮所長，以工換酬完成青葉部落書屋，為部落埋下閱讀種子。

三地門鄉是排灣族部落，僅青葉村是魯凱族，為期3天工作假期，社區發展協會理事長巴俊傑帶領青年走讀，街道上處處可見魯凱族神話故事藝術牆，彷彿置身戶外美術館。

參與工作假期夥伴來自各地，有土木工程專長、網路社群設計，還有老師等專業背景，眾人合力打造部落書屋。書屋預定地原為閒置派出所，現為社區發展協會辦公室，學員在原本斑駁的牆壁補土、上漆，並用在地植物染出美麗布樣裝飾內部，花一天半時間完成任務。

勞青處長李雨蓁說，智慧農業學校是全國僅4處的「地方創生青聚點」之一，期望青年帶書和部落分享、擔任說故事老師，或將青葉部落文化和書屋行動和他人分享。今年工作假期共3梯次，接續要到高雄寶來手作步道，參與嘉義東區老屋活動。

屏東縣 青年

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