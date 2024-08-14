凱米殷鑑…高雄大清淤 擬增抽水機

凱米颱風造成高雄透天建築及大樓地下室積淹水376棟，議員昨辦檢討公聽會，質疑下水道清淤績效、抽水機與沙包數量不足；高市水利局回應，風災過後會啟動大清淤、研擬區公所增設抽水機等。另，嘉義縣中埔產業園區也因凱米淹水，經濟部產業園區管理局昨會勘表示，會強化防洪措施。

高市大樓淹水釀車輛泡水，區公所無抽水機可用，議員陳玫娟家停在滯洪池附近的2輛車也泡水，她說應檢討滯洪池功效及清淤有無持續進行；議員陳麗珍說，抽水機商借困難，颱風時打電話給很多單位卻都借不到。

義守大學財金系教授李樑堅指出，沙包、防水閘門等自我防護意識與制度很重要，希望通盤檢討；屏東大學教育行政研究所教授李銘義說，抽水機的布置與調度要檢討；高科大海洋環境工程系教授魯台營說，要以不怕淹水取代不會淹水的迷思，要學習與水共生。

高市府指出，已檢討抽水機數量，現建管規章的水閘門高度目前訂為90公分，考慮提升至120公分，另，此次颱風增加淤土約40萬立方公尺，將提報災害準備金6200萬元辦理清疏。

中埔園區淹水 經部會勘

此外，預計2027年完工的嘉縣中埔產業園區，逾半廠商提早進駐施工，凱米颱風時淹水，中埔鄉長李碧雲說，產業園區附近公館滯洪池此次也全滿，憂心園區完工後發生洪水溢流；立委陳冠廷與經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬會勘，陳要求確保園區排水不會對周邊造成影響。曾琡芬說，將在後續規畫中強化防洪措施。