高雄輕軌已20件擦撞事故 將持續優化路口指引

高雄市捷運局統計，今年截至7月底已發生20件輕軌路口擦撞事故，全是用路人違規導致。捷運局說，市府各機關持續進行輕軌路口優化改善等，呼籲用路人遵守路口指引標示與管制。

高雄市捷運局今天新聞稿指出，高雄輕軌系統今年1月全線通車，共22.1公里，服務範圍38站。捷運局統計，今年截至7月底已發生20件輕軌路口擦撞事故，全數皆為用路人違規行為導致，影響輕軌公共運輸效能。

捷運局表示，輕軌列車駛進路口已加強主動防禦駕駛，市府各機關持續進行輕軌路口優化改善，包含設置交通號誌燈、標誌、標線與聲光號誌，劃設輕軌車輛行駛界線及塗黃色鋪面、行人路面警示燈、增設箭頭燈、可變資訊標誌（CMS）等。

捷運局也呼籲用路人遵守輕軌路口交通指引標示與管制，包括注意輕軌列車駛入、左右轉時機等。為強化遏止用路人違規，市府也持續建置輕軌沿線59處路口科技執法設備，其中10處重點路口已於去年8月底正式啟用科技執法。

捷運局長吳嘉昌說，輕軌今年上半年高雄輕軌總計服務658萬人次，相較去年上半年375萬人次，運量增加75%。搭配本市大型演唱會活動加持，期待今年營運服務朝千萬人次目標邁進。